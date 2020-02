Aos que se encolhem de medo ao imaginar a boca aberta de uma lampreia - uma ventosa cravada de agulhas -, João responde sem dizer palavra. Pega numa lampreia pela gola e, quando esta abre aquele vórtice tenebroso a que se chama boca, põe-lhe aí o indicador. Não pica? "Isto não faz mal nenhum." Perante a resposta, Nuno deita dúvidas pelos olhos, enquanto o pai sorri, à entrada do seu restaurante, a Imperial de Campo de Ourique, uma das embaixadas da cozinha minhota em Lisboa e que até ao início de abril cumpre a época da lampreia.Do início de fevereiro ao início de abril, o rio Minho está carregado de lampreias gordas, fêmeas carregadas de ovas e pescadores experientes que as enviam um pouco para todo o País. As vendas fazem-se a cerca de €40/kg (pode custar mais de €100 por bicho).Também há lampreia no Tejo e tradição de a pescar - veja-se o concelho de Mação que celebra em março o Festival Gastronómico da Lampreia, ainda sem data para este ano -, mas se há lampreia em Lisboa, deve-se aos minhotos que migraram para trabalhar em restaurantes."Há 38 anos quando viemos para cá quase ninguém fazia lampreia, só um outro sítio ali na Coelho da Rocha [Campo de Ourique]", conta Adelaide, cozinheira da Imperial de Campo de Ourique. Veio com João, acabados de casar, de Ponte da Barca e pouco tempo depois de abrirem a Imperial começaram a pedir-lhe lampreia, convencidos de que é coisa que qualquer minhoto que se preze sabe manietar de cor, de dedo na ventosa e alegre, como João.Adelaide não sabia. Ou pelo menos nunca tinha pensado que sabia. O que sabia, nessa altura, sobre lampreia era de ver a tia cozinhar em casa de um médico, em Ponte da Barca, que era várias vezes agraciado por pescadores locais com estes animais vivos. Não conseguindo dar saída a tanto peixe, a solução do médico era manter em casa um tanque de água onde guardava as lampreias vivas."Nunca perguntei nada à minha tia, aprendi a cozinhar só de ver", garante a cozinheira, que começa a preparar a lampreia de véspera, pouco depois de as receber pela manhã, vindas de Ponte da Barca. A viagem, num tanque com água e com uma turbina que introduz oxigénio, mantém os bichos vivos e quando chegam a Campo de Ourique há que esperar que morram. "Uma vez vi a minha tia escaldá-las vivas, mas isso eu não faço. Deitava-lhes água quente e elas saltavam."João está do outro lado do balcão, ao fundo da sala, a receber quem chega para o cozido - a lampreia só se faz por encomenda, como na maioria das casas - e assim que ouve falar em escaldar animais vivos, deita as mãos à cabeça e atira do outro lado: "Isso não! Os bichinhos também sofrem." Deixem-se morrer no saco, portanto.A água quente é, de qualquer das formas, necessária: as lampreias mudam de cor e soltam uma espécie de visco que está agarrado à pele. Depois, a cirurgia: dá-se um golpe ao fundo e encontra-se a tripa, dá-se-lhe um nó para que não se abra e conspurque a carne; junto à cabeça dão-se mais uns golpes para apanhar "a gravata", uma espécie de fígado que não interessa - puxa-se por aí e vem a tripa toda atrás - e está limpa.É cortar aos pedaços e esperar que seja uma fêmea para que se possam comer as ovas. Toda esta preparação tem de ser feita de véspera porque ainda há que deixar marinar uma noite em vinho verde tinto e vinagre antes de a estufar com o próprio sangue para a lampreia à bordalesa, que não é mais que um estufado para comer com pão frito ou arroz branco.Para o arroz de lampreia, o processo é idêntico, mas Adelaide só põe o arroz a cozer no caldo do peixe quando os clientes chegam (assim não fica tudo uma papa). Entre os quatro clientes que reservaram o prato está um daqueles aficionados que se enche de lampreia por esta altura para aproveitar bem a época; um outro é estreante e - para o caso de a primeira vez não correr bem - vai também pedir cozido (para entrada, diz)."Quanto mais sangue melhor, é o que dá o sabor ao molho", garante Adelaide, avisando que há sítios que até aldrabam o cozinhado com sangue de galinha ou porco - "na minha casa não", João põe o ponto final nesta situação. É o dia do seu aniversário e faz 68 anos, embora não lhe demos tanta idade se somos tentados a adivinhar.Nascido na época da lampreia, na altura em que o preço começa a descer (está agora pelos €37/kg), hoje é dia de receber garrafões de vinho de clientes habituais e de juntar a família toda para jantar. O quê? Picanha. "É melhor para os meninos."Onde comer lampreia?Pap’açordaManuela Brandão sempre valorizou as receitas tradicionais: se nos anos 80 cozinhava para as personagens do Bairro Alto, em Lisboa, hoje cozinha para o mundo, já que o Cais do Sodré e o Mercado da Ribeira (onde fica o Pap’Açorda) estão cheios de turistas. Aqui come-se arroz de lampreia na sua época e a famosa mousse de chocolate todo o ano.Av. 24 de Julho, Mercado da Ribeira, LisboaO GavetoAs lampreias desta marisqueira em Matosinhos vêm do Lima ou do Minho e o que aqui se faz com elas só as valoriza. É o que diz a fama d’O Gaveto, uma das mais conhecidas paragens de apreciadores deste peixe pelo Porto. Para os que não podem ver a flauta dos sete olhos, há o igualmente afamado bife de boi à Gaveto.R. Roberto Ivens, 826, MatosinhosPonte de PedraSe a lampreia não é um bicho bonito, não tem de olhar para o prato, veja antes as vistas. O Ponte de Pedra tem olhar panorâmico sobre todo o rio Tâmega e a sua ponte. Aqui a "lampreia é rainha", garantem, e tem de ser reservada.Torrão, Marco de CanavesesJncquoiNeste restaurante da Avenida da Liberdade, António Bóia põe a cozinha tradicional na categoria de luxo. A época da lampreia é celebrada de 11 a 19 de fevereiro e esta serve-se com a colaboração d’O Gaveto, de Matosinhos, em escabeche (€35) ou à bordalesa (€48).E ainda...Festival em ValençaMesmo junto ao rio Minho já se come lampreia um pouco por todos os restaurantes, mas o Festival Gastronómico Sabores da Lampreia, organizado pelo município, só acontece em março, de 13 a 17. Por essa altura prometem-se arroz, lampreia assada, recheada ou à bordalesa.Restaurantes de Valença, MinhoFestival em Montemor-o-velhoDo Mondego sai o arroz carolino e as lampreias e essa é razão de sobra para se juntarem estes dois produtos no mesmo festival (e já agora no mesmo tacho). O Festival do Arroz e da Lampreia acontece entre 6 e 15 de março no centro histórico de Montemor-o-Velho, "numa homenagem à memória e identidade das gentes do Baixo Mondego".Centro histórico de Montemor-o-Velho