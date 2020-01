"Trabalho•De•Preto Anthem" estreou esta segunda-feira e a exposição pode ser visitada no HANGAR, em Lisboa, até dia 15 de fevereiro.

O vídeo começa com um vídeo de Bruce Lee - a famosa cena em que o artista musical sugere: "Be water, my friend" ("Sê como a água, meu amigo").Na canção ouvimos Fachada a cantar sobre o "pretotrabalho" e como "toda a Europa chora o trabalho de preto".