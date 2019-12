Num tarde quente de 1968, John Lennon deixou um dos seus icónicos pares de óculos de sol no banco de trás do Mercedes de Ringo Starr. O motorista da estrela dos Beatles, Alan Herring, reparou que estes estavam estragados e perguntou a Lennon se queria que ele lhos arranjasse.Lennon respondeu-lhe que não havia problema em estarem estragados, porque serviam apenas para compôr o seu visual e acabou por lhos dar. Herring aceitou-os e acabou por nunca os arranjar.50 anos depois, os óculos com armação descolada foram vendidos num leilão por mais de 164 mil euros, numa sessão da Sotheby's que inclui outros objetos utilizados pelos membros da banda britânica, como o colar com pequenos chocalhos usado por George Harrison. Este último foi vendido por 12 mil euros."Pelo bem da minha família faz sentido eu dizer adeus à minha coleção agora enquanto ainda consigo contar as histórias por trás de cada objeto", apontou Herring num comunicado divulgado pela Sotheby's.