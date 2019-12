ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Maria João Luís começou no teatro há 34 anos, sem querer ser atriz. Teve bandas punk e experimentou a televisão por ser algo tão natural como "andar". Hoje, aos 56 anos, divide o tempo entre ser a vilã na novela Terra Brava, da SIC, e dar vida a um sonho que teve em criança na intensa peça Ermelinda do Rio.Não sei exatamente, acho que mais de 15. Já fiz muitas personagens más, como agora. Tenho uma energia e força que se adequam muito aos papéis de mulheres frias e austeras.Sinto isso. Não sei estar parada, nem de férias. Se estiver numa praia, tenho de andar. Costumo ir para uma praia que tem uma escadaria enorme, e venho muitas vezes a casa enquanto estamos na praia. Tenho uma certa hiperatividade que não foi diagnosticada quando era miúda, já foi diagnosticada um bocadinho mais tarde.Sim. Esta espécie de hiperatividade não me deixa estar quieta. Faz parte da minha personalidade, sempre vivi com isto, aceito perfeitamente.