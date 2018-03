Brincar com fogo, ir para a escola sozinho, dormir em casa de amigos e não ser obrigado a ler desde cedo. Um novo livro elogia esta “arte de educar”.

A norte-americana Sara Zaske tinha chegado à Alemanha há poucas semanas, quando se apercebeu, pela primeira vez, das particularidades da educação alemã. "Fomos fazer um piquenique num parque, em Berlim. Estava connosco uma família alemã, com os dois filhos, de 3 e 5 anos. Um deles pediu-lhes para brincar num parque ali perto e os pais autorizaram. Os miúdos ficaram sem supervisão", recorda à SÁBADO a escritora. "No início pensei que era só este casal, mas depois reparei que havia outros a fazer o mesmo", acrescenta.



Ao longo de seis anos e meio, o período que viveu com a família em Berlim (tem dois filhos: Ozzie, hoje com 8 anos, e Sophia, com 11), Sara Zaske percebeu que tinha uma ideia errada sobre os alemães. Afinal não eram, "pais autoritários e rígidos", "A liberdade que dão às crianças foi muito surpreendente para mim. Na Alemanha, durante o ensino básico, as crianças vão sozinhas para a escola, mas também brincam em parques infantis, vão às compras e apanham o autocarro e o metro sem a ajuda de um adulto", conta, acrescentando que as crianças devem aprender a lidar com os próprios problemas.



Uma perspectiva totalmente diferente da dos pais helicóptero (que supervisionam os filhos constantemente), da das mães tigre (que exigem que os filhos tenham o máximo rendimento escolar, em voga na Ásia) ou da educação norueguesa (muito institucional, em que as crianças vão para o infantário com apenas 1 ano). "Tanto os pais helicóptero como as mães tigre tentam exercer grande controlo sobre a vida dos filhos", considera Sara Zaske.



Por acreditar nas vantagens da educação alemã –"estimula a liberdade e a autoconfiança" –, Sara decidiu escrever sobre o tema. Achtung Baby: The German Art of Raising Self-Reliant Children (à letra Atenção bebé: a arte alemã de criar crianças autoconfiantes) chega às livrarias a 2 de Janeiro, nos Estados Unidos. "Baseei-me nas experiências da minha família em Berlim, fiz pesquisa e entrevistei especialistas, pais, professores e amigos. É um livro que tem uma parte de memórias, ensaio e manifesto", diz. Conheça as regras da educação alemã, apontadas por Sara Zaske.



Deixe os miúdos sozinhos

A maioria das crianças no ensino básico vai para a escola sozinha. Algumas apanham o metro e o autocarro, sem supervisão de um adulto. "Os raptos são raros na Alemanha e deixá-los sozinhos é positivo, de acordo com vários estudos científicos", garante Sara Zaske. E acrescenta: "A forma como os alemães educam os miúdos parece muito mais arriscada para aqueles que vivem numa cultura mais restritiva, mas os alemães empenham-se bastante na preparação. Acompanham, por exemplo, os miúdos à escola durante vários meses e ensinam- -lhes regras de trânsito".



Não os obrigue a ler

O ensino pré-escolar deve servir apenas para brincar e interagir com outras crianças. Ensinar matemática e leitura nesta fase não faz sentido para os alemães. Mesmo nos primeiros anos, os professores não são muito exigentes. "Esta abordagem não significa uma educação de nível inferior: uma avaliação, feita em 2012, pela OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico], mostrou que um alemão de 15 anos tem melhor desempenho em média no que diz respeito à leitura, matemática e ciência do que um americano", assegura a autora norte-americana.



Encoraje-os a brincar com fogo

"Um dia, a minha filha de 8 anos, chegou a casa e pediu-me para acender umas velas. Era para um projecto da escola sobre fogo", recorda Sara. De acordo com o método alemão, as crianças devem aprender a lidar com fogo desde cedo. Algumas participam em workshops com apenas 6 anos, onde lhes ensinam a acender um fósforo, usar um isqueiro, acender velas e pequenas fogueiras. Sob a supervisão de um adulto, brincam com fogo abertamente. "A ideia é que se não for proibido, os miúdos não irão querer acender fósforos ou atear lume, quando lhes apetecer. Serão também mais competentes, porque estarão mais bem preparados", diz.



Leve-os à rua todos os dias

Esteja muito frio ou não, os pais devem levar as crianças ao parque diariamente. "Há um ditado alemão que diz que ‘não há mau tempo, apenas roupa imprópria’. Esta ideia é promovida nas escolas, até no infantário. É uma realidade óbvia em vários parques infantis em Berlim."



Faça festas em período escolar

"Um amigo disse-me uma vez em Berlim que os três principais momentos da vida são Einschulung (no primeiro ano), Jugendweihe (aos 14 anos) e o casamento", diz Sara. As primeiras são festas que decorrem na escola. A Einschulung é uma festa para as crianças do primeiro ano e realiza-se sempre no primeiro sábado, após o início das aulas. Já a Jugendwihe, aos 14 anos, marca o início da vida adulta. São ambos momentos importantes da vida das crianças – e ocorrem durante o período lectivo.



Autorize-os a dormir em casa dos amigos

A partir dos 3 anos, os pais autorizam as crianças a dormir em casa de amigos. Os miúdos vão crescendo assim de forma mais autónoma e sem dependência dos pais. Sara ficou surpreendida quando soube que uma das filhas de um amigo, com 8 anos, dormia todos os fins-de-semana fora de casa.



Fale-lhes sobre sexo

Desde cedo, os pais falam com os filhos sobre sexualidade. Muitas vezes são os educadores e professores que introduzem o tema. Foi o que aconteceu a Sara, quando um dia se apercebeu que a filha Sophia já tinha ouvido falar sobre o tema. "Sempre pensei ser eu a primeira a falar do tema, mas não sei se o farei bem", escreveu no livro.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 713, de 28 de Dezembro de 2017.