Afinal, a beleza faz toda a diferença no trabalho

Márcia Silva reparou que a forma como os colegas de trabalho lidavam com ela mudou pouco tempo depois de terminar o processo de consultoria de imagem. “Agora tenho mais confiança para dizer aquilo que penso e a sensação de que estou a ser ouvida”, confessa à SÁBADO a técnica de recursos humanos. A oportunidade de fazer consultoria de imagem chegou-lhe através de uma prenda do seu marido. “Já tinha esse desejo, mas foi ele que acabou por me oferecê-la”, conta.



O desejo, como lhe chama, vinha de uma necessidade de alinhar aquilo que Márcia era com aquilo que os outros viam, pessoal e profissionalmente. “Pensava que como era vista como uma pessoa que não se esforçava com a imagem, também não se esforçaria nos outros campos, nomeadamente na profissão”, continua. O processo demorou alguns meses e incluiu não só alterações na roupa que vestia, na forma como se maquilhava e tratava da pele, mas também um trabalho de conhecimento próprio que tinha por objetivo maior o fortalecimento da autoestima.



A conclusão parece fácil de retirar, ainda que politicamente incorreta: ser bonito é um benefício. “Ninguém pode negar que as pessoas mais cuidadas parecem mais confiantes, com mais capacidades, mais seguras e mais sérias”, aponta Bárbara Mendonça, a consultora de imagem que esteve por trás do processo de “aperfeiçoamento” de Márcia. Ainda assim, não estabelece uma ligação direta entre a beleza e o sucesso profissional porque garante que todos, atraentes ou não tanto, têm espaço para melhorias. “Todos temos como valorizar os nossos pontos fracos e fortes”, assegura.