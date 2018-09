Ljubomir Stanisic vai lançar a 18 de Setembro o livro Bistromania: no Bistro como em Casa, uma edição da Casa das Letras (€22,90). É o seu quinto livro, o quarto em co-autoria com a mulher, Mónica Franco.Bistromania começa de forma ímpar com um prefácio do crítico José Quitério, que, ao seu estilo, traça uma história dos estabelecimentos comerciais que já passaram pela actual morada do Bistro 100 Maneiras (Largo da Trindade, 9, em Lisboa)."Foi aqui o primeiro Tavares Pobre, em 1852, espécie de sucursal, pobrete mas alegrete, do mano mais velho e menos alcançável, o Tavares Rico, mais abaixo", diz José Quitério. O Bistro de Ljubomir viria a estabelecer-se aqui em Setembro de 2010, faz agora oito anos.O livro arranca então para perfis do chef, dezenas de fotos do restaurante, da sua equipa, do ambiente, da vertente artística do espaço e dos seus pratos, vinhos, cocktails e sobremesas (tudo com receitas).Há muita coisa a ficar bem na fotografia e algumas a provocar o riso, como o nome dos pratos: Amêijoas à Lhubão Pato (p. 44), Bons fígados (106), O Melhor Hambúrguer do Largo da Trindade (142), Piña Descolada (216) ou o Tira-me-issu da frente (222).