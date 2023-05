Charutos em vias de extinção?

Já há ruturas de stock em várias marcas e as lojas não conseguem fazer face à procura. A culpa é dos problemas na produção, da pandemia e do mercado chinês.

Para os grandes apreciadores de charutos, gastar 3.000 euros numa caixa de 10 cubanos da marca Romeo y Julieta é um prazer que vale cada euro. Mas nem mesmo para os que podem gastar tanto dinheiro neste luxo tem sido fácil encontrar charutos. É que as marcas Cohiba, Montecristo, Partagás e Romeo y Julieta estão com ruturas de stock mundiais. Em Portugal, já são muitas as lojas que não estão a conseguir dar resposta aos desejos dos clientes. Na Garrafeira Tio Pepe, por exemplo, Ana Ferreira, responsável de marketing, recorda que antes de começar esta crise, recebia tudo o que encomendava e raramente não conseguia repor um produto fora de stock.