O que diz a música sobre si

Diz-me o que ouves, dir-te-ei quem és. Exemplo: quem revela maior abertura de espírito (personalidade liberal) é provável que oiça música sofisticada. Outro género: os extrovertidos inclinam-se para o rock’n’roll revivalista; também os organizados preferem ritmos intensos. São algumas das conclusões do estudo do académico David M. Greenberg, publicadas recentemente no Washington Post.