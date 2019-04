Dan Fogelman, o criador da série This Is Us, viveu uma história emocionante com o escritor de A Guerra dos Tronos.

Dan Fogelman, o criador da série This Is Us, partilhou no Twitter uma emocionante história que ele e um amigo viveram com George R. R. Martin, o autor da saga As Crónicas de Gelo de Fogo, em que se inspira a série A Guerra dos Tronos. Sem o saber, o escritor ajudou uma pessoa que passava pelo pior momento da sua vida.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="cy" dir="ltr">Alex with George R.R. Martin! <a href="https://twitter.com/hashtag/GameOfThrones?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GameOfThrones</a> <a href="https://t.co/emUEAisS6J">https://t.co/emUEAisS6J</a></p>— Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) <a href="https://twitter.com/Dan_Fogelman/status/1117614008440369153?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de abril de 2019</a></blockquote>

"Há um ano um amigo próximo e eu fomos ver o espetáculo de Springsteen à Broadway. É um grande momento para nós. O meu amigo, Alex, chega ao local super cedo, porque está entusiasmado, e telefona-me enquanto estou num táxi a a ir para lá", começou a contar Dan Fogelman no Twitter. "Enquanto espera à frente do teatro, viu George R. R. Martin. Ele diz que vai falar com ele. Peço-lhe que não o faça. Ele desliga-me na cara."

"Agora, falemos um bocadinho sobre Alex. Ele é maior que a vida. Bonito e charmoso, com o melhor cabelo que já viram. Também é obcecado por A Guerra dos Tronos como ninguém que tenham conhecido. E nunca ouve ninguém por isso só sei que ele vai falar com George R. R. Martin", continuou Fogelman.

De alguma maneira, Alex Hanan conseguiu o número de telemóvel de George R. R. Martin, que "estava com a mulher e disse a Alex que costumavam ir comer pizza depois de um espetáculo". A resposta do mega fã de GOT foi: "Talvez nos juntemos."

Dan e Alex riram com a "lata" do último, e durante o concerto, ele só pensava em quando devia enviar uma mensagem ao escritor. "Peço-lhe que não o faça", recordou Dan. "Sei que George nunca vai responder e que Alex ficará desiludido."

Mas claro que isso não aconteceu: à saída do espetáculo, Alex enviou mensagem a Martin – e ele respondeu, pedindo-lhe que se encontrassem num restaurante.

"Alex e eu vamos. Estou convencido de que vai acabar mal. Que não se entenderam bem. Que vamos ser deixados ‘plantados’. Ao menos será uma história gira. E então… George e a sua mulher amorosa chegam", relatou Dan Fogelman. "Alex tentou controlar-se, só fez algumas referências de nerd a Thrones." Falaram e comeram pizza e no fim do encontro, George R. R. Martin ofereceu uma moeda de Westeros ao seu fã.

"Eis o que George R. R. Martin não sabia naquela noite. Que o meu amigo bonito, cheio de cabelo, maior que a vida está a combater um cancro do pulmão em estágio 4. Ele morrerá um ano depois", conta Dan Fogelman. E durante o seu último ano de vida, Alex Hanan contou a sua história com o ídolo a toda a gente.

"Para os nossos amigos, ver esta temporada de Game of Thrones será agridoce sem o Alex a enviar-nos spoilers aborrecidos", lamenta Fogelman. "Mas também será uma lembrança do nosso amigo, de quem sentimos muito a falta. E para mim; não só uma recordação do poder de contar histórias. Mas também da importância da bondade (sem outra razão que não ser gentil) nos dias de hoje."