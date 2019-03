Há uns dias, a Polícia Municipal de Fogars de la Selva, Espanha, foi alertada para um cão que estava a correr na Autoestrada 7 entre os carros. O animal foi retirado com sucesso pelos funcionários encarregues da manutenção da estrada sem causar acidentes nem ferimentos. Quando levaram o cão fugitivo ao dono, os polícias conheceram a sua história emocionante.

Piqué, um cão da raça Border Collie que é cão-pastor desde cachorro, corria na autoestrada atrás do camião em que seguia o rebanho de ovelhas que guardava desde sempre. As ovelhas destinavam-se ao matadouro. O animal entrou na autoestrada através da portagem de Fogars, tendo percorrido quilómetros até ser resgatado.





As autoridades partilharam a sua história na página oficial de Facebook. "Os animais nunca deixam de nos surpreender, e vale a pena por estas e outras histórias semelhantes fazer um esforço para lhes melhorar a vida, não é? Ensinam-nos muitas coisas, alguns… com isto a que chamam instinto, mas que em realidade são qualidades, que às vezes tornam as nossas pequenas. Se fossem humanos estaríamos a falar de valores!"

Quando um seguidor manifestou à polícia que gostaria de conhecer o cão, responderam-lhe que podiam ajudar e asseguraram: "É incrível vê-lo [a Piqué] trabalhar."