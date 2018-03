Sabemos que Walt Disney tinha um fascínio por castelos encantados nas suas histórias. Mas alguma vez se perguntou de onde veio a inspiração para filmes como Cinderela ou Branca de Neve?

A resposta pode estar bem mais perto de Portugal do que pensamos e chama-se Alcácer de Segóvia. Localizado numa pequena cidade com pouco mais de 50 mil habitantes no centro de Espanha, o palácio fortificado em pedra é um dos monumentos mais visitados e distintos do país e é património mundial da UNESCO desde 1985.

O castelo foi construído por volta do ano 1120 mas, no início, servia apenas de fortaleza aos muçulmanos na área de Castela e Leão. A sua estrutura actual só foi reconhecida até ao reinado de Afonso VIII de Castela, no final do século XII e início do século seguinte. Até hoje, serviu de palácio real, prisão estatal, escola de artilharia e, mais recentemente, academia militar e museu. O castelo é conhecido pela sua forma que imita a proa de um navio surgindo entre dois rios.

A história diz-nos que castelos reais, tal como o de Segóvia, serviram de inspiração a Walt Disney para filmes como Cinderela, Branca de Neve. Mas este não é caso único. Também o castelo Neuschwastein, na Alemanha, ou o castelo de Chaumont, em França, já foram associados aos contos de Walt Disney e as suas similaridades são fáceis de vislumbrar.

A particularidade destes castelos é que todos eles podem ter sido inspirados no próprio Alcácer de Segóvia, uma vez que este é o mais antigo dos castelos apontados como inspiração de Disney.

Segóvia encontra-se a pouco mais de uma hora de Madrid e pode ser uma óptima viagem. Uma visita ao palácio varia entre os 2,5€ e os 8€ e inclui o museu de artilharia e a torre de São João II - uma subida de 152 degraus conhecida pela sua vista, digna de um conto de fadas.