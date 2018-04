A Disney está a preparar um remake de Mulan em live action e já está a correr tinta chinesa pelas redes sociais. Enquanto vão sendo anunciados actores para o elenco, são também descobertos pormenores de algumas modificações que a nova produção vai sofrer em relação à versão original. E um deles envolve uma das personagens principais: o general Li Shang, o parceiro de Mulan, não aparecerá na versão em carne e osso.

O filme conta a lenda da guerreira mais famosa da China, Hua Mulan, que se disfarça de homem para combater na vez do seu pai doente. No campo de batalha, ela prova ser uma verdadeira guerreira e salva uma população inteira do exército huno.

Ainda que não haja confirmação oficial por parte da Disney, as reacções na Internet assumem Li Shang como bissexual por assegurarem que, no filme original, este apaixona-se por Mulan quando esta ainda se vestia como se fosse um homem.

Na nova versão, Li Shang será substituído por um personagem que fará uma função similar: Chen Honghui. Segundo o anúncio oficial para o casting, este novo personagem será "mesquinho com Mulan até ao momento em que descobre que esta é uma mulher". "Depois de descobrir que a sua rival é uma mulher, os seus sentimentos de rivalidade transformam-se para algo como amor", pode ler-se na nota informativa da Disney.

A explicação que os seguidores de Mulan partilharam nas redes sociais é que a Disney tornou Li Shang "acidentalmente" bissexual, razão pela qual agora esta personagem não estaria no remake.





saddened to report it’s basically been confirmed that li shang will not be in the live-action mulan.



the mulan casting call has been confirmed to be accurate. donnie yen was cast as "commander tung," who is in the description for "chen honghui."



rest in peace bisexual icon. pic.twitter.com/7El8TDhJg5