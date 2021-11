O espanhol que repatria os imigrantes afogados

O telemóvel de Martín Zamora voltou a tocar na passada noite de 15 de outubro. Naufragara mais uma embarcação com 28 imigrantes junto ao cabo de Trafalgar, em Cádiz, Espanha. Apenas cinco pessoas sobreviveram. Outras tantas, já cadáveres, incluindo uma criança, tinham sido retiradas do mar. Do outro lado da chamada, a Guardia Civil espanhola perguntava quando é que ele poderia levantar estes corpos.



É assim desse 1999. O agente funerário, de 61 anos, é a única pessoa no Sul de Espanha que trata dos cadáveres de quem se afoga no Mediterrâneo a tentar chegar a Espanha e que os leva de regresso a casa. “Neste último naufrágio, enviei para Marrocos uma rapariga, o filho de 5 anos, o irmão e mais quatro primos estão desaparecidos. É um trabalho penoso”, confessa à SÁBADO.



Começou como uma oportunidade de negócio. Em 1999, quando a Guardia Civil lhe ligou a perguntar se poderia recolher 16 cadáveres de imigrantes vítimas de um naufrágio, pensou no dinheiro que poderia ganhar repatriando os corpos. Para isso precisava de identificar os mortos e contactar a família. Algo que, até então, raramente acontecia. “Estas pessoas não traziam identificação e as famílias não apareciam à procura dos corpos porque tinham medo de repercussões legais”, explica. Por isso, eram enterrados numa vala comum no cemitério de Algeciras, identificados apenas com uma pedra na qual se inscreveu: “Em memória dos imigrantes falecidos nas águas do estreito.” Mas isto iria mudar.