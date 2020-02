Toma notas no telemóvel, nunca num caderno, para não levantar suspeitas. Fotografa os pratos – já ninguém repara muito, porque nos restaurantes "está toda a gente a tirar fotografias." Também não se inibe nas perguntas aos empregados sobre os ingredientes, os fornecedores e o modo de confeção. O jornalista, agora freelancer, após ter passado pelo Público, SÁBADO e ter dirigido a Time Out, pede a especialidade da casa, para dar oportunidade ao restaurante de servir o que faz melhor. No final, paga do seu bolso. "Recuso a maior parte dos convites, só aceito quando não faço crítica. Hoje em dia, os espaços importantes ou com mais capital contratam agências de comunicação e os assessores estão sempre a convidar para provas."

No momento de avaliar, o crítico gastronómico Ricardo Dias Felner, 43 anos, preza o anonimato. "Não vejo outra forma de fazer crítica séria senão a de passar como cliente." E quando o reconhecem no restaurante, "aborta" a missão – sai ou já não escreve a crítica. Por isso, se a situação o exige, para passar incógnito, coloca um disfarce.



As aventuras culinárias são a base de O Homem que Comia Tudo (nome igual ao do blogue do jornalista). Sob a chancela da Quetzal, o livro estará nas bancas a partir de 28 de fevereiro (sexta-feira); e o lançamento agendado para 4 de março, às 18h30, na Livraria da Travessa (Lisboa) com apresentação de João Cepeda.