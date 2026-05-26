A ameaça é mesmo o El Niño?

Mais do que o fenómeno em si, o que nos deve preocupar é a conjugação com o aquecimento global. O planeta está cada vez mais quente, alertam os especialistas.

Pergunta: quando é que um fenómeno natural se torna muito perigoso? Resposta: se a esse evento se juntarem condições que podem agravá-lo. Sim, falamos do próximo (possível) súper El Niño. “O que nos deve preocupar é o aquecimento global, que está a tornar estes fenómenos mais intensos”, diz Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. É fácil perceber porquê. O El Niño é um ciclo em que as águas ao longo do Equador ficam mais quentes. “Isto tem influência sobre o tempo porque se a superfície do mar aquece, evapora-se mais e isso gera mais nuvens, correntes, etc.”, explica o geofísico. Logo, nos anos em que o fenómeno ocorre, a temperatura média da atmosfera é mais elevada. “Se a temperatura tem estado a subir, independentemente do El Niño, por causa das alterações climáticas, tudo isto se torna um caldeirão”, alerta.