O carinho de uma motorista fez Axel gostar do primeiro dia de escola

Esta semana, crianças em todo o mundo foram pela primeira vez à escola. Uma delas foi Axel, de quatro anos, de quem a mãe queria uma fotografia dentro do autocarro escolar. Mas ele não estava feliz, tendo começado a chorar mal se sentou. Contudo, uma mão estendeu-se para o ajudar: a da motorista. Agora, a fotografia corre o mundo.

Axel ia viver o seu primeiro dia na Escola Primária de Augusta, no Wisconsin, EUA. Dentro do autocarro, Isabel Lane – a motorista – sentiu que a criança estava nervosa. "Ele sorria muito quando me viu na esquina. Mas quando comecei abrandar a sua expressão mudou", afirmou Lane a um canal local.

Axel chorava tanto que a sua mãe teve que lhe pegar ao colo e sentá-lo na viatura. "Ela tinha-o deixado no assento e ele continuava a querer agarrá-la enquanto ela saía. Por isso estiquei o braço atrás do meu lugar", contou Isabel, agarrando a mão de Axel. E o momento foi fotografado.

Apesar de o seu gesto ter sido muito elogiado, Isabel sente "que não foi nada de especial". No dia seguinte, Axel já estava muito mais relaxado e falou com a motorista durante todo o caminho.