A família de William Moldt esteve mais de duas décadas sem respostas às pergutnas. Moldt, de 40 anos, desapareceu em Palm Beach, na Florida, a 7 de novembro de 1997.

Ligou à namorada de um telefone de um bar a dizer que estava quase a ir para casa, segundo avança a CNN. Ao que tudo indica, o homem foi visto a sair do bar, sozinho e a entrar no carro. A partir desse momento, nunca mais foi visto.



Foi um morador do bairro de Wellington, na Flórida, que ao pesquisar no Google Earth se apercebeu de algo errado. O homem notou que dentro de um lago estava a imagem de um carro.



"O atual morador ligou o seu drone pessoal e confirmou o que o morador anterior viu e imediatamente contatou as autoridades", confirmou a polícia.



O carro "estava fortemente calcificado" e no seu interior estavam restos mortais.



O Instituto de Medicina Leagl confirmou, esta terça-feira, que se tratava de Moldt.