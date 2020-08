A carregar o vídeo ...

Um pequeno bailarino gracioso a dançar à chuva. Foi assim que o mundo conheceu Anthony Mmesoma Madu, um rapaz nigeriano de onze anos que protagoniza um vídeo que se tornou viral. Nas imagens, Anthony treina as piruetas e saltos à porta do estúdio onde costuma treinar.

O vídeo foi visto por mais de 15 milhões de pessoas e, em 2021, Anthony rumará para os Estados Unidos com uma bolsa da Ballet Beyond Borders para estudar a sua arte na Academia Norte-Americana de Ballet.

Até lá, frequenta a Academia Leap of Dance, em Ojo, que ensina os alunos gratuitamente e que viu crescerem as doações desde que o vídeo de Anthony se tornou viral.

Os pais queriam que ele se tornasse padre. Contudo, Anthony apaixonou-se pelo ballet. "O ballet é a minha vida e eu pratico em qualquer lado, e quando danço sinto-me no topo do mundo, e sempre que a minha mãe me pede para fazer recados, eu danço ballet antes de ir a esses sítios e faz-me sentir muito muito feliz, amo muito o ballet", assegurou o pequeno bailarino à Reuters.

"Eu pratico em todo o lado porque me disseram que a prática faz a perfeição e eu estou sempre a fazê-lo, não posso esperar ir para um grande palco e cometer erros", diz Anthony, ao explicar por que razão dançava à chuva.

O fundador da academia de ballet frequentada por Anthony garante que usará o dinheiro e a fama trazidas pelo vídeo para popularizar a arte na Nigéria. "Vi a necessidade de trazer uma forma de arte que envolve disciplina, dedicação e compromisso, e essas qualidades criam um bailarino muito bom e os alunos que sejam capazes de as aprender, podem transferir a disciplina e dedicação trazidas pelo ballet para outras esferas das suas vidas", explica Daniel Ajala Owoseni.

Segundo a Reuters, Owoseni não tem formação profissional de ballet, mas aprendeu a partir do YouTube e do Google. Agora, o seu aluno voará para os Estados Unidos.