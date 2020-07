ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de julho de 2020.

A restauração foi fortemente abalada pela pandemia, sim, mas isso não quer dizer que tenha estagnado. Qual primeira vegetação a brotar de um solo queimado, há projetos a nascer por estes dias, com várias caras e propostas.Entre as novidades encontramos restaurantes virtuais, com nome, conceito e gastronomia bem palpável, mas que apenas funcionam com takeaway e entregas ao domicílio, assim como modelos tradicionais, com morada fixa, que, aproveitando boas oportunidades, não quiseram esperar mais para ver a luz do dia. Há quem já fale de filas à porta - serão os primeiros ventos de bonança a sacudir para longe a crise causada pela pandemia?Fizemos um périplo por Lisboa e pelo Porto (incluindo Gaia) e encontrámos cachorrinhos a olhar para o Douro, um palestiniano onde se pode fumar shisha, comida saudável e gastronomia do mundo à distância de um telefonema.