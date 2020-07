A Netflix revelou, pela primeira vez, os filmes produzidos pela plataforma que tiveram maior sucesso. "Resgate", protagonizado por Chris Hemsworth, está no topo da lista.

O filme "Resgate", a tradução do título inglês "Extraction", conseguiu a maior audiência de todos os filmes produzidos pela Netflix, olhando às primeiras quatro semanas de exibição: foram 99 milhões de visualizações. O segundo lugar é arrebatado pelo filme Bird Box, com 89 milhões, ao qual se segue Spenser Confidential e finalmente 6 Underground, com 85 milhões e 83 milhões, respetivamente.Leia mais no Jornal de Negócios