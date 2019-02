O artista plástico admite que tocou num "tema quente", a Igreja Católica: "Cada vez que nós tocamos no tema igreja as coisas aquecem, se estivesse na maquete não passaria e eu também não sou louco ao ponto de por a imagem de Nossa Senhora como ela é e criei a minha própria santa, a 'Santa da Bola'", acrescentou.



Bruno Melo garante que a 'Santa da Bola' não tinha maldade nenhuma. "Sim, é(ra) uma Nossa Senhora…da Bola, como há a de Fátima, do Alívio, da Ajuda, do Caravaggio, de Copacabana ou do Bom Parto, existindo até uma dos Prazeres…são mais de 50, e em Torres tínhamos a nossa pelo Carnaval", explica.



"Não me entra na cabeça, que alguém que se revê numa igreja que nos presenteia inúmeras vezes com casos de pedofilia e abusos de menores, fazendo vista grossa, consiga ter uma vista tão maldosa para com uma sátira tão inofensiva e despejada de segundas intenções", conclui na publicação.





Uma Nossa Senhora que não tem rosto - mas sim uma bola de futebol - está no centro de uma polémica do Carnaval de Torres Vedras. Em causa está uma peça de Bruno Melo, artista que colabora há três décadas com o evento, que tem como tema este ano "Made in Portugal" (feito em Portugal, em inglês). A autarquia contactou-o para retirar a peça.De acordo com Melo, a Câmara Municipal não tem qualquer responsabilidade "mas estão a ser pressionados pela paróquia de Torres Vedras". "Por eles a figura ficava porque não tem maldade nenhuma, mas a pressão é tão grande que é melhor tirar a imagem. Eu acato porque realmente foi uma peça que não foi aprovada pela Câmara Municipal. Acatei mas não tenho de ficar calado", acrescenta Bruno Melo, numa publicação de Facebook.