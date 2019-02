Um Atlas sustentável e guloso

As viagens ajudam a explicar muito do que se passa neste novo restaurante de Alcântara.



"Tens de ter um mapa, mas também tens de ter sentido de orientação sem olhar para o GPS: um cozinheiro vive da espontaneidade, não vive só das gramagens. Queremos estar constantemente a usar técnicas que não conhecemos assim tão bem, que teríamos medo de usar, não testar muito os pratos e não pedir nada aos fornecedores. Eles dizem-me o que está bom", explica André.



É nestes pontos que os cozinheiros estão mal habituados: se querem morangos em janeiro, há sempre alguém para os entregar na porta de serviço. Os maus vícios, para um cozinheiro com formação francesa como André Fernandes, estão também nos rácios e nas gramagens sabidas de cor e nas receitas dependentes de testes infinitos.



Nesta sala, que já foi padaria, não há nada disso. O primeiro menu do Attla foi feito dois dias antes da abertura e, dos cerca de 10 pratos na carta, só um já tinha sido testado em casa: a batata-doce roxa com um guloso sabayon de cerveja preta - um prato que se tornou icónico no pouco tempo de restaurante e que em breve vai desaparecer, que "o tempo desta batata doce está para acabar", como o avisou o produtor.



Neste curto menu, sempre em mutação, tanto se encontra uma pintada como um polvo grelhado. O que é difícil (ou mesmo impossível de encontrar) é carne vermelha. "Pessoalmente não ando a comer muita carne vermelha, por outro lado é uma questão de sustentabilidade. Há tantos tipos de galinha, porque é que comemos só um? Se só estamos focados nas mesmas coisas, perde-se variedade", resume. André, ao contrário, aposta em animais mais raros nas mesas lisboetas, como o pombo que serve com tupinambor e puré de maçã.



Na sala, ainda calma quando não é noite de fim de semana, Rita vai orientando as mesas com a ajuda de mais duas pessoas. Foi ela que pensou o serviço de sala para casar com esta comida imediata e que junta no prato pares surpreendentes e cheios de sabor.



"Queria algo muito cru, natural, com plantas, a apontar para a sustentabilidade e a caminho do desperdício zero", explica, ao início da noite, antes de coordenar um serviço informal e muito informativo.



Na parede do fundo pôs uma liana, numa outra um pano que pintou de castanhos, figuras geométricas e curvas - já o tentaram comprar; as mesas, alguns pilares e o chão têm um ar usado ou inacabado e tudo isto vai ao encontro do wabi-sabi, a filosofia japonesa que elogia a beleza da imperfeição e que teve de aprender a seguir nos quatro anos que viveu com André na selva, em Porto Rico.



Pouco depois de se conhecerem, o trabalho - Rita, fotojornalista, André, a saltar entre cozinhas pelo mundo - levou-os para a Tailândia e a partir daí não se separaram. Vinham a Lisboa ganhar algum dinheiro para continuar a viajar e, ao fim de uns meses, surgiu uma oportunidade de negócio em Porto Rico.



Acabaram por ter uma empresa de eventos: ele cozinhava, ela preparava mesas e cenários e fazia fotografias - sempre com poucos recursos: só entrava na decoração o que a selva dava ou o que encontravam na praia.



André aprendeu assim a cozinhar "o que há", sem passar por cima das leis da natureza. Lá, tudo o que era fresco e de qualidade era exportado, o que lhes provocou imensa saudade do peixe português, do Atlântico - e regressaram. Não espanta que o oceano lhes tenha inspirado o nome do restaurante.



Attla

R. Gilberto Rôla, nº65, Alcântara

19h-23h30 • Fecha à 2ª e 3ª

€30 (preço médio)

O GPS no telemóvel pôs freio às incursões pelo acaso. Só há caminhos entre A e B e ainda que, rebeldes, escolhamos voluntariamente caminhos não sugeridos, a rede de segurança que é o ecrã está sempre na mão, e os olhos, claro, passam o caminho virados para a mão.Como estes viajantes, "o cozinheiro está mal habituado", diz André Fernandes que, depois de muitas viagens com Rita Chantre, sua namorada, abriu com ela o Attla, um lugar para um cozinheiro e um comensal se perderem em experimentações e para se deglutirem influências vindas de todo o lado.