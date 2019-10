ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Encontrámos a dupla sentada numa livraria de Lisboa, à espera desta entrevista para poder voltar para o aeroporto e levar a novas latitudes a digressão promocional de Astérix e a Filha de Vercingétorix, cujo lançamento mundial em 12 línguas se dá nesta quinta-feira, 24. É o 38º livro da série - e o quarto assinado por Jean-Yves Ferris e Didier Conrad desde 2013.Didier Conrad [DC]: É uma coincidência... O livro já estava impresso quando ela discursou na ONU.Jean-Yves Ferri [JYF]: Esta conversa da atualidade, escolhemos falar disto ou daquilo, repete-se a cada livro novo, mas não corresponde à verdade. Em Astérix e a Transitálica era o problema da independência da Catalunha, em Astérix e os Pictos era o referendo da Escócia...DC: Acontece sempre. Só n’O Papiro de César é que o fizemos de propósito e assumimo-lo, com a personagem do Julian Assange [Doublepolémix]. Mas já percebemos que os livros não precisam disso para funcionarem perfeitamente.DC: Algo que está sempre presente na vida, que é a rebeldia adolescente.JYF: Não é incluir notícias quentes, mas captar o espírito do tempo.DC: O livro não é sobre o feminismo porque nós somos dois homens brancos de 60 anos - não é o nosso papel fazer um livro feminista. O tema é o conflito de gerações e, por acaso, temos uma rapariga com grandes responsabilidades.JYF: Há uma relação entre a resistência dos povos gauleses e de avernes ao império romano e a resistência dos adolescentes...