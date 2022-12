Netflix mostra a rotina de Harry e Meghan a 8 de dezembro

O Duque e a Duquesa de Sussex abrem as portas da mansão na Califórnia para o formato de streaming. Nos bastidores, têm hesitado: já trocaram de realizador e pediram para a estreia ser adiada.

A clássica história de amor de um príncipe por uma plebeia ganha, neste caso, um detalhe extra. É que para ter o típico final (“viveram felizes para sempre”), este casal juntou-lhe um contrato multimilionário da Netflix de 95,7 milhões de euros. À parte os números, assim se resume a série documental de Harry, 39 anos, e Meghan, 41, que finalmente já tem data de estreia: 8 de dezembro, segundo avançou o Page Six, suplemento sobre famosos do New York Post.