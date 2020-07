Charlize Theron em filme de ação da Netflix

Que a atriz de Monstro (2003) ou Bombshell – O Escândalo (2019) é uma guerreira não haverá dúvidas. Agora, com a estreia de The Old Guard, contudo, somamos a esta outra informação: desde 10 de julho, Charlize Theron é, nos pequenos ecrãs da Netflix, uma guerreira imortal.Realizado por Gina Prince-Bythewood, The Old Guard foi baseado na banda desenhada (de Greg Rucka, o autor de Mulher-Maravilha, e Leandro Fernandez, autor de Justiceiro) com o mesmo nome.No filme, Charlize Theron é Andy, que lidera um grupo de soldados imortais e a sua luta quando um novo imortal surge para baralhar tudo.