Netflix adquiriu os direitos para transmitir Seinfeld

Sm, é verdade que a Netflix vai perder a série Friends, mas já arranjou um substituto para a sit-com: Seinfeld. A série que apresentou o cinismo de Jerry Seinfeld ao mundo vai chegar à plataforma em 2021, anunciou a Netflix esta segunda-feira.Ainda sem valores divulgados de quanto terão custado os direitos de transmissão da série, têm sido avançados valores semelhantes aos pagos à Warner por Friends: 425 milhões de dólares."Seinfeld é um programa único, icónico e que definiu uma cultura", referiu o presidente da Sony Pictures Television Mike Hopkins ao Los Angeles Time. Presentemente, Seinfeld está no catálogo da Hulu e foi adquirido em 2015 por 160 milhões de dólares.Este negócio surge depois da Netlfix ter perdido as séries The Office e Friends que ficam em exclusivo nos serviços de streaming da HBO e da NBC, respetivamente.

Não se sabe ainda quando a série chegará à Netflix Portugal.