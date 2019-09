Queer regressa a Lisboa, com mais de 100 filmes e muita reflexão

Num ano em que se assinalam datas redondas, nacionais e internacionais, da história dos movimentos de luta pelos direitos das comunidades LGBTI+, a 23.ª edição do Queer Lisboa não podia deixar de fazer uma reflexão sobre essa mesma história: com um cartaz que aflora os 50 anos dos motins de Stonewall – a resposta concertada (e pioneira) de gays, lésbicas e trans que frequentavam o bar homónimo, em Nova Iorque, a uma rusga da polícia, no dia 28 de Junho de 1969 – e os 20 da Marcha do Orgulho LGBTI+ em Lisboa, o festival chama a atenção para as conquistas políticas e sociais que foram acontecendo, mudando o planeta, e o que significou o ativismo para a cultura queer – e o que significa hoje, num mundo cada vez mais global, mas também menos "comunitário" e mais individualista.



Esta é também uma edição em que, não só as problemáticas específicas ligadas aos indivíduos intersexo, transgénero, e não binários, estão em destaque ao longo das várias secções, mas também onde a presença destes enquanto criadores de cinema é bastante notória, inclusive entre os convidados que este ano estarão presentes no festival.



Assim, do Vietname à Geórgia, da Argentina ao Quénia, passando pela maior parte dos países europeus, são 36 os países presentes no programa este ano, sendo a França e os EUA os mais preponderantes, com 16 filmes cada. Segue-se o Brasil, que com 12 filmes continua a ser um dos países com mais expressão no Queer Lisboa, e a Alemanha, também com 12 filmes, espalhados pelas várias secções. Um total de sete filmes compõem a presença portuguesa no festival, destacando-se a antestreia nacional de Golpe de Sol (2019), o mais recente filme do realizador português Vicente Alves do Ó (autor dos biopics Florbela e Al Berto).



Skate Kitchen (na foto), a primeira longa-metragem de ficção de Crystal Moselle, a realizadora do documentário-sensação The Wolfpack, será o filme de encerramento, no dia 28. Aclamado em festivais no mudno inteiro, conta a história de uma adolescente introvertida, meio perdida, que encontra o seu lugar e afirma a sua identidade ao ligar-se a um grupo de raparigas skaters, em Nova Iorque.



São oito os filmes na Competição de Longas-Metragens – que serão avaliado por um júri constituído pela atriz Isabél Zuaa, a cineasta Teresa Villaverde, e o ex-diretor do Berlinale Panorama, Wieland Speck: And Then We Danced, de Levan Akin, estreado na mais recente edição do Festival de Cannes, o mundo de Merab, bailarino no conservador Ensemble Nacional Georgiano, é subitamente abalado pela chegada do carismático Irakli, que se tornará simultaneamente seu rival e objeto de desejo; Breve Historia del Planeta Verde, de Santiago Loza, vencedor de um Teddy Award na passada edição da Berlinale, revela Tania, uma mulher transgénero a quem foi legada uma importante missão; com um impressionante percurso em festivais e vencedor de dois Goya, Carmen y Lola, de Arantxa Echevarría, interroga-se sobre a possibilidade de se quebrarem os ciclos geracionais que constrangem Carmen, uma jovem cigana madrilena que, ao conhecer Lola, começa a questionar o próprio futuro; do Brasil chega Greta, de Armando Praça (que estará presente na sessão), a história de um enfermeiro gay de 70 anos, interrompidos pelo surgimento de um fugitivo; Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri, atravessa o sul da Argentina numa viagem de poliamor onde duas amantes se cruzam com muitas outras mulheres, todas em encruzilhadas nas suas vidas; em Memories of my Body, de Garin Nugroho, recém-estreado no Festival de Veneza, é um coming of age numa aldeia de Java; Port Authority, de Danielle Lessovitz, mostra-nos uma Nova Iorque solidária, através de Paul, recém chegado à cidade, e Wye, que o introduz à cena kiki e ball; finalmente, Sócrates, de Alexandre Moratto, que chega com um historial de sucesso impressionante em festivais, narra a luta pela sobrevivência de um adolescente pobre, que perde subitamente a mãe.



Na Competição de Documentários – escrutinados pelas juradas Joana de Sousa, Margarida Mercês de Mello So Mayer –, há mais oito títulos: El Silencio Es un Cuerpo que Cae, de Agustina Comedi (sobre a vida clandestina do pai, a sua sexualidade e atividade política); Teri e Tiahna, de Alina Skrzeszewska (sobre uma relação lésbica no caótico bairro de Skid Row, em Los Angeles); Irving Park, de Panayotis Evangelidis (com quatro homens gay sexagenários, que moram juntos em Chicago, explorando um estilo de vida não convencional de relacionamentos mestre/escravo, formando uma família); Man Made, de T Cooper (sobre quatro homens transgénero que se preparam para competir na TransFitCon, a única competição totalmente trans-culturista do mundo, em Atlanta); My War Hero Uncle, de Shaked Goren (que lida com a relação do realizador com o Além); Ni d'Ève ni d'Adam. Une Histoire Intersexe, de Floriane Devigne (sobre a construção da identidade em pessoas intersexo); One Taxi Ride, de Mak CK (sobre um coming out virado para o futuro); e, finalmente, Una Banda de Chicas, de Marilina Giménez, que estará presente no festival (sobre o papel das mulheres na cena musical atual).



O Júri da Competição Queer Art, composto pelo ator, e codiretor do Alkantara Festival, David Cabecinha, pelo artista plástico Francisco Queirós e pela Web Designer Sara Orsi, terá a seu cargo premiar um dos oito filmes que compõem este programa, dedicado a linguagens mais experimentais: Capital Retour, de Léo Bizeul; Doozy, de Richard Squires (presente no festival); Ilha, de Ary Rosa e Glenda Nicácio; Letters to Paul Morrissey, de Armand Rovira (também presente em Lisboa para apresentar o seu filme); Manta Ray, de Phuttiphong Aroonpheng; Normal, de Adele Tulli; Searching Eva, de Pia Hellenthal; e Sol Alegria, dos realizadores Tavinho Teixeira e Mariah Teixeira (com a participação especialíssima de Ney Matogrosso).



Na Competição de Curtas-Metragens estarão 22 obras, em apreciação pelo ator e realizador Alexander David, o ator e programador Mickaël Gaspar e a cineasta Catherine Boutaud, o mesmo júri que avaliará a competição In My Shorts, de filmes de escolas de cinema europeias, preenchido com 12 títulos.



Na habitual secção Panorama, o Queer Lisboa apresenta cinco filmes que marcaram o cinema queer neste último ano, com destaque para The Spark: the Origins of Pride, de Benoît Masocco, onde se revive a história de Stonewall e se avalia as suas repercussões, particularmente nos centros nevrálgicos do ativismo queer que foram Nova Iorque, São Francisco ou Paris. Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller, JT LeRoy, de Justin Kelly (e com as brilhantes Kristen Stewart e Laura Dern, Making Montgomery Clift, de Robert Clift (sobrinho do lendário ator) e Hillary Demmon, e Rafiki, de Wanuri Kahiu, ficção lésbica vinda do Quénia, completam a secção.



A secção Queer Pop volta-se, nas duas primeiras sessões, para o Portugal de hoje, com documentários sobre Conan Osíris e Lena d’Água e telediscos recentes de músicos nacionais ligados à cena queer – de Filipe Sambado a Capicua e de Moullinex a Luís Severo, passando por Surma ou Isaura. Para finalizar o Queer Pop, há ainda uma terceira sessão dedicada ao Hip Hop queer, com destaque para Mykki Blanco (atualmente a viver em Portugal), Princess Nokia, Big Dipper e Brooke Candy.



No cartaz estarão ainda filmes escolhidos pela realizadora Cláudia Varejão, que apresenta exclusivamente filmes de mulheres portuguesas que cruzam investigação e paisagem: A Torre, de Salomé Lamas, Insert, de Filipa César e Marco Martins, Paisagem, de Renata Sancho, Retrato de Inverno de uma Paisagem Ardida, de Inês Sapeta Dias, e Um Campo de Aviação, de Joana Pimenta.



Numa parceria com o Queer Media Database Canada-Québec, o festival tem também este ano um programa paralelo de filmes canadianos LGBTQ, com 10 curtas e uma longa-metragem. De destacar, entre elas, Marie, Eu te Vejo, de Carol Fernandes, que estará presente no festival para apresentar o seu filme, e a longa Limites, de José Torrealba, onde o fotógrafo Carlos Quiroz revela o processo artístico por detrás da captura do nu masculino.



É de referir, ainda, a Sessão Especial com Mister Lonely, de Harmony Korine, o filme onde um imitador de Michael Jackson que faz espetáculos de rua, em Paris, se apaixona por uma sósia de Marilyn Monroe, que lhe sugere mudarem-se para uma comunidade de imitadores nas Highlands escocesas. A sessão vem é um complemento à exposição que o Queer inaugura na Galeria Foco: Sem Receio de Criar o Caos, que foca Harmony Korine, skater, artista, argumentista e realizador cuja obra redefiniu e baralhou questões de género e sexualidade, e levou o conceito de queer a novos limites.



Não é a única exposição promovida pelo festival: 20 anos da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa, que estará patente no Cinema São Jorge, resulta do desafio público lançado com o objetivo de reunir um espólio vivo de fotografias inéditas e outros materiais relacionados com a história da Marcha.



O festival organiza também, como é habitual, um conjunto de Debates e Conversas que se relacionam com alguns dos filmes ou secções programadas – casos do debate "Novos Populismos", tendo como mote a exibição do filme de abertura do festival, Indianara, de Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa (sobre o impressionante percurso de luta e resistência – do impeachment de Dilma e presidência de Temer, à eleição de Bolsonaro, passando pelo assassinato de Marielle Franco – da ativista transgénero Indianara Siqueira, e da Conversa com Wieland Speck, realizador, fundador do TEDDY Award e diretor do Panorama (secção maior do Queer) entre 1993 e 2017.





Indianara Foto: DR





As festas do Queer também não podiam faltar. A primeira é logo esta sexta-feira, 20 de setembro (sem descolar do mote do filme de abertura, o brasileiro Indianara), com os Venga Venga, no Titanic Sur Mer. No sábado, 21, a festa é na ZDB (evocando Berlin), na terça, 24, é no bar Corvo, e na quinta, 26, no Lounge. Sexta, 27, é noite de Finalmente Club e, por fim, no sábado, 28, é de novo no Titanic Sur Mer, com Las Galegas e os DJs fabaitos e Yizhaq.



As datas específicas e horários de toda a programação do Queer Lisboa pode ser consultada aqui. O Queer Porto, este ano na sua 5.ª edição e com um programa diferente (embora contando com alguns dos filmes também projetados na capital) acontece na Invicta de 16 a 20 de outubro.