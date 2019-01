Pedipedia: o kit primeiros socorros dos pais

Assim que uma criança tosse ou se começa a queixar de dores começa um ciclo de preocupações para os seus pais. Perceber os sintomas, avaliar se é altura de ir ao hospital ou não, seguir à risca os procedimentos ditados pelos médicos. Esta tarefa é mais difícil quando o hospital está a centenas de quilómetros de distância ou quando a família não tem condições financeiras para tal.

No entanto, se estas tiverem acesso a um guia que lhes diz o que fazer ou não fazer em caso de doença e este estiver à distância de um clique, as preocupações ficam reduzidas. É aqui que entra a Pedipedia, a nova enciclopédia da pediatria, quer ajudar. "O nosso objetivo é aumentar a cultura das pessoas, dar-lhe ferramentas para tomarem decisões acerca da saúde dos seus filhos", explica à SÁBADO Fernando Mena Martins, pediatra e fundador do projeto.

"Temos muitas pessoas que vêm de longe com os filhos e ou chegam cedo demais ou tarde demais", continua o médico, referindo-se a famílias de países lusófonos e até do interior de Portugal ou das ilhas. "É muito complicado isto a uns pais que por vezes fazem investimentos muito grandes e chegam aqui cheios de esperança."

A ideia original era fazer uma enciclopédia física que incluísse informação sobre as mais de 40 especialidades que trabalham com crianças. Era para ser lida por prestadores de cuidados ou por famílias, mas a inovação tecnológica exigiu outros planos. "Pensámos em escrever um manual, mas isto é um século passado. No século XXI está tudo na internet, os livros são caros e de cinco em cinco anos ficam desatualizados", lembra o médico.

Assim, o site da Pedipedia começou a ganhar forma há cinco anos, por entre esboços e tentativas. "Há menos de um ano entrou online sem barulho nenhum. Fizemos aquilo que os restaurantes chamam uma soft release", explica Mena Martins. "Não tínhamos experiência nem sabíamos como as pessoas iam reagir." E como mostram as estatísticas, reagiram bem. O site conta já com 30 mil visitas mensais e acolhe 500 artigos de áreas tão diferentes como a cirurgia geral, medicina infectocontagiosa, gastrenterologia ou alergologia.

Um hospital online

A equipa da Pedipedia é composta por 400 médicos e funciona tal como a equipa médica de um hospital. "Temos seis coordenadores de especialidade que escolheu adjuntos para a sua equipa e são eles que escolhem os temas prioritários, sempre com a preocupação de estes serem fulcrais no dia a dia das pessoas", diz Mena Martins. "Cada tema é seguido sempre pela mesma pessoa, o que faz com que a informação dada seja sempre consistente".

Os temas são sempre abordados de duas perspetivas diferentes: a dos médicos ou prestadores de serviços médicos, com uma linguagem mais especializada e opções de tratamento, e a dos pais ou cuidadores, mais atenta às preocupações e formas de atuar deste grupo.

A plataforma é totalmente gratuita e os seus contribuidores são voluntários. "É fantástico como uma classe que trabalha tantas horas por semana e no fim do dia ainda têm tempo para escrever de graça, mesmo que isso não lhes traga doentes para os consultórios. Porque na Pedipedia estamos a falar principalmente para quem não pode ir aos consultórios", nota o médico.

Ainda assim fica o alerta, uma visita à Pedipedia pode não substituir uma visita ao médico, visto que cada caso é diferente e não há a possibilidade de fazer perguntas diretamente ao médico especialista. "Não fazemos consultas nem podemos, só apoiamos as pessoas a tomarem as decisões mais. No entanto, em muitos artigos, o que dizemos é pare o que está a fazer e vá já ao médico", acrescenta Mena Martins.

E com um primeiro ano tão saudável, quais são os planos para 2019? "Os planos são incríveis", exclama o médico, com um sorriso aberto. "Gostávamos de entrar noutros países lusófonos e fazer traduções para castelhano, porque nos interessa muito a América do Sul. Não só por estar perto do brasil, mas porque é um continente que tem gente muito desprotegida, há muita pobreza, muita desinformação e é preciso apoiá-los", afirma. Em termos de números, o objetivo é chegar aos 1000 artigos escritos.