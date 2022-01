“Confinamentos? Já lhes perdi a conta”

Quando me perguntaram, assim de chofre, a quantos confinamentos o meu filho Mateus, de 7 anos, já tinha sido sujeito este ano, não soube responder. Atirei um ‘já lhes perdi a conta’, mas agora que penso um pouco mais no assunto, e fazendo contas de cabeça, creio que foram seis. Meia dúzia de confinamentos, o que perfaz um total de uns 76 dias fechado em casa (tendo em conta que uns foram de 14 dias, outros de 10).



São mais de dois meses em que esta criança, em vez de estar na escola, a brincar com outras crianças, a aprender, a correr, a interagir com o mundo, esteve entre quatro paredes, a ouvir notícias de aumentos exponenciais de casos, a ver o seu nariz sistematicamente invadido por cotonetes tamanho king size, e – pior que tudo – a atrofiar mental e fisicamente. De todas as vezes, a pior foi quando ele estava num campo de férias, a adorar cada dia, e eu tive de lhe dar a notícia, quando o fui buscar, ao fim do dia, de que não iria voltar (tinha recebido a mensagem de uma monitora a dizer que havia uma criança positiva naquele grupo). O choro compulsivo dele no banco de trás do carro ainda me ecoa nos ouvidos. Chorava ele e eu. Não sou mãe de mariquices (este é o meu quarto filho, estava feita se fosse), ou de achar que as crianças são de cristal, mas naquele dia tive a certeza de que este filho não está a crescer de uma forma normal e equilibrada, num quotidiano pautado pela incerteza, pela insegurança, e pelo medo de um novo isolamento do mundo.



Entregue à baby-sitter tecnológica

Para mim, cada novo confinamento é um desafio e um desespero. E se o primeiro de todos (em março de 2020) foi vivido com ânimo, jogos, jardinagem, trabalhos manuais, exercício físico e bolos acabados de sair do forno, a partir daí foi sempre a piorar. Enquanto o pai segue para o trabalho, eu, que trabalho por minha conta, sou sempre a ‘entalada’. O meu trabalho ressentiu-se enormemente, bem como a minha força anímica para entreter uma criança 24 horas por dia, sete dias por semana. Dito isto, sim, confesso: entrego o Mateus, vezes demais, à baby-sitter tecnológica, deixando-o a jogar muito mais tempo do que alguma vez suporia que permitisse. E quando a culpa me atinge em cheio, respiro fundo e vou à caixa dos Legos, dos puzzles, procuro sites pedagógicos, tento remediar o estrago.