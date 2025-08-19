Sábado – Pense por si

Não fazer nada é um desafio

Sónia Bento
19 de agosto de 2025

A Space Out é um concurso em que ganha aquele que conseguir, em 90 minutos, desacelerar melhor a mente e o ritmo cardíaco. Não pode falar, rir ou dormir.

Sentados de pernas cruzadas num tapete de ioga, imóveis e em silêncio é o tudo o que se tem de fazer para ganhar a Space Out, uma competição anual em que ganha o melhor em não fazer absolutamente nada. Durante os 90 minutos que dura o desafio – que decorre numa zona caótica da cidade para contrastar com o estado zen - não pode haver telemóveis, olhar para o relógio, passar pelas brasas ou rir.

