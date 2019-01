Saiba quanto lixo produziu o seu município

Albufeira é o município que produz mais lixo por habitante. Celorico de Basto está no pólo oposto.

Cada português produziu, em média, cerca de 487 quilos de resíduos urbanos em 2017. As estatísticas foram reveladas a semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística e mostram uma disparidade elevada entre os vários municípios portugueses.



O Negócios elaborou um mapa com os dados do INE e saltam à vista as zonas de Portugal onde os habitantes produzem mais lixo. Algarve surge a vermelho, mas vários municípios do Alentejo também apresentam níveis bem acima da média.



