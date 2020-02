“Na Tailândia a comida canta, não se pode replicar isso”

Nos anos 80, foi à Tailândia de férias e de seguida mudou-se para lá. Já era cozinheiro mas só então começou realmente a sua carreira: foi sob o receituário desse país que abriu, por todo o mundo, dezenas de restaurantes - seus e como consultor.Este australiano tornou-se o grande divulgador da cozinha tailandesa e um dos seus restaurantes, o Nahm, em Banguecoque, chegou a nº 1 dos Asia 50 Best. Hoje mantém sete restaurantes e esteve em Portugal para apresentar pratos que, a partir de agora, se podem provar no JNcQUOI Ásia, em Lisboa.A primeira vez que provei comida tailandesa - e lembro-me bem, foi em 1979 - foi num restaurante em Bondi [bairro de Sydney] e era terrível, detestei. Foi um choque, talvez por achar os ingredientes estranhos - a galanga, citronela, pasta de camarão, molho de peixe - ou apenas porque esses ingredientes eram maus. Nessa altura a cozinha tailandesa era pouco conhecida e malfeita, simplesmente pela fraca qualidade dos ingredientes disponíveis, independentemente das capacidades técnicas do cozinheiro. Uma década depois, na Tailândia, tive a sorte de conhecer uma mulher que cozinhava com a maior mestria que alguma vez vi: ela conseguia cheirar quando a comida estava salgada. Nunca tinha provado comida com tanta elegância e de sabores tão claros.É uma cozinha muito fundada na importância do tempero.Diria mais que é assim que cozinho. Alguém uma vez descreveu a minha cozinha como "tailandesa em esteroides".Os tailandeses são hospitaleiros, gentis e generosos. Se imaginam que alguém não gosta de picante, não o usam - querem assegurar que o convidado fica contente. Eu sou australiano e portanto não tenho essas boas maneiras. Eles mudam as coisas e ficam felizes com isso, eu não.Não sei dizer, não como comida tailandesa fora da Tailândia.Para quê? O mais provável seria desapontar-me. Mais: se tenho a oportunidade de comer um bom arroz de pato, um dos vossos maravilhosos queijos, peixe, vinho... não seria estúpido não aproveitar essa cozinha local?Sim. Na Austrália percebi que a comida sabia diferente: o que se cozinha lá, é produzido lá: há restrições à importação de frescos, portanto as malaguetas tinham um gosto diferente, tal como a erva-príncipe, mesmo sendo da mesma variedade. O solo e o clima afetam o sabor em uma ou duas gerações, o que pode ser restritivo quando se quer replicar uma cozinha. Para a Europa consegue trazer-se produtos frescos da Tailândia.É mais do que caril verde e bolinhos de peixe. Tem um repertório incrível e o melhor sítio para a provar ainda é mesmo a Tailândia, onde temos a vantagem de haver uma variedade enorme de ingredientes que vem direitinha do mercado. Acabei de abrir um restaurante numa ilha do Sul e o peixe que secamos ao sol foi apanhado nessa manhã, tal como os vegetais. A comida parece que canta, não se pode replicar isso.O mercado tem paladares diferentes, requer pratos distintos, mas não faço concessões no que sirvo. Em vez de dizer ao cliente "ou come ou sai", escolho pratos fiéis à receita, mas que agradem ao gosto local.Em Singapura e em Hong Kong não gostam de sal, por isso sirvo pratos em que ele não é primordial, ao contrário do que faço aqui, onde posso fazer uma carne de vaca salteada com manjericão [neua pat bai grapao], que sabe a sal e alho. Em Hong Kong temos cozinhados a vapor, caril com leite de coco ou ovos e lagosta... sabores menos agressivos e pronunciados.Sim! É tão vasta que, onde quer que esteja, sei que consigo encontrar um prato para agradar aos mais tímidos sensíveis ou aos intrépidos amantes de picante.Não conheço outro país onde a comida e a cultura estejam tão ligadas. A cultura tailandesa é estômago e alma, trata o estômago com o mesmo cuidado e assiduidade que dedica à religião: todas as manhãs os fiéis dão esmolas aos monges budistas e as esmolas são comida, uma forma de melhorar a bagagem cármica de cada um. Lá, a comida tem um papel espiritual muito importante.