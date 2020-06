Em França, uma organização dedicada à limpeza do mar lançou um alerta depois de ter encontrado luvas de látex e máscaras cirúrgicas no leito do Mediterrâneo. Ao longo do mês de maio, a Opération Mer Propre (ou Operação mar limpo) partilhou várias fotografias na sua página no Facebook As operações de limpeza ocorreram junto a Antibes, na Côte d'Azur. No dia 31, foram encontradas duas máscaras e uma luva no mar, e uma máscara e dez luvas na areia, que se somam a outro tipo de resíduos de plástico como garrafas e copos e ainda latas de refrigerantes. Ao longo do mês, a Opération Mer Propre retirou várias luvas e máscaras cirúrgicas do mar.Laurent Lombard, o fundador da organização, manifestou as suas preocupações à BBC. "Estas máscaras - não as tivemos por muito tempo, e vamos ter biliões, por isso digo cuidado, é o início de um novo tipo de poluição", alerta.Em Portugal, as máscaras e as luvas são para colocar no lixo indiferenciado.