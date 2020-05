Como celebrar o Dia da Criança nos museus de Lisboa

Foi uma semana agitada para os museus de Lisboa: reabrindo no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, após mais de dois meses de encerramento, a maior parte parecia estar ainda desorientada quanto ao futuro próximo e à adesão do público.Algumas instituições não deixaram, ainda assim, de organizar atividades para assinalar o Dia da Criança, mesmo impedidos de receber grandes grupos.Entre jogos de cartas, peças de teatro, desafios de pintura e escultura e workshops para bebés, as propostas diferem muito entre si, mas mantêm o mais importante elo de ligação: a componente didática, para ensinar ao mesmo tempo que diverte, abrindo os horizontes das crianças para as respetivas áreas de especialidade - presencialmente ou pela Internet, como se sentir mais confortável.No Dia da Criança, o Museu da Farmácia de Lisboa dinamiza uma atividade para agradar a todos os aspirantes a dentistas do País: sedia um ateliê de higiene oral que convida as crianças a fabricar a sua própria pasta de dentes, que podem depois levar para casa. No processo, ficam a conhecer a composição dos dentes e aprendem sobre a importância de utilizar a pasta de dentes e o fio dentário. No dia 1 de junho, a entrada é gratuita para as crianças, que, além da pasta de dentes, recebem à saída uma pequena lembrança, para se divertirem em casa.Ainda impedido de dinamizar atividades para grupos, o Museu Nacional de Arte Antiga propõe um exercício virtual de reenquadramento com base no seu acervo de obras. No dia 1 lança um desafio online em que peças ou partes de peças do museu - como este detalhe de As Tentações de Santo Antão, de Bosch (na imagem de abertura deste artigo – serão associadas a perguntas inusitadas, como "Podem as bilhas andar?" ou "Quantos quilos pesa uma armadura?". O objetivo é promover outra perspetiva sobre as obras de sempre, e estimular a curiosidade das crianças pela riqueza da Arte Antiga.Comemorando em dose dupla, a instituição promove conversas intimistas ao ar livre, com linguagem adaptada a "famílias curiosas", sobre a vida do museu: os objetos, as pessoas e os acontecimentos que por lá passaram, e as peças que "tiveram tantas saudades" dos visitantes durante o isolamento. Para complementar a conversa, acolhe o espetáculo de videomapping Carmo: 630 anos de História.O museu de arte moderna e contemporânea de Belém antecipa as celebrações e lança já na sexta, 29, o desafio virtual A Caixa Mágica, que, ao mesmo tempo que apresenta a história da fotografia e os seus principais impulsionadores, desafia as crianças a construir a sua própria câmara escura, a criar jogos de sombras e a fotografarem-se disfarçadas com os trajes das suas personagens favoritas.No Dia da Criança, o museu do Campo Grande propõe um jogo de cartas online para descobrir as profissões medievais no tempo de Santo António, mas as atividades não se ficam pelo dia 1 de junho: na sexta, dia 5, aproveita outra efeméride, o Dia Mundial do Ambiente, para as prolongar, levando os miúdos num passeio de descoberta pelos jardins do Palácio Pimenta.Está fechada no dia propriamente dito (calha, por acaso, à segunda-feira, a folga semanal), mas nem por isso deixa de fazer parte da festa no plano digital: nos últimos meses, a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva tem disponibilizado uma série de vídeo-oficinas no seu canal de YouTube, destinadas a ensinar os mais pequenos a desenharem uma paisagem em detalhe ou a retratarem-se a si próprios a partir das obras de Arpad Szenes e Vieira da Silva.No Dia da Criança, publica uma nova: Banquete, baseada na série de quadros do mesmo nome de Arpad, para desafiar as crianças a criar uma série de obras de arte a partir do mesmo tema.A Fundação decidiu relegar as celebrações para o fim de semana, reabrindo o seu programa infantil com foco no folclore e na mitologia: para conhecer os deuses hindus, há um workshop em torno de Krishna, o deus-menino (para bebés até 12 meses, a 6/6) e uma visita temática inspirada em Ganesh, o deus-elefante (a partir dos 6 anos, a 14/6).Pode assistir ainda à encenação, com maionetas de vara, de um conto tradicional coreano sobre a origem do Sol e da Lua (maiores de 5, a 7/6), e à história de Kintaro, menino de força sobre-humana do folclore japonês (1 a 3 anos, 13/6). As atividades custam entre €4,50 e €6 por participante e requerem inscrição prévia no site do museu.