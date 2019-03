Entrevista a Robert Forster: "Gravei numa espécie de Berlim Tropical"

Com a morte de Grant McLennan, os Go-Betweens acabaram, mas o cofundador, Robert Forster, continuou a escrever grandes canções. Acaba de editar novas, sobre verões quentes, em Inferno

É noite em Brisbane, Austrália, onde Robert Forster atende o telefone - e onde vive. Em Portugal é de manhã cedo. Está uma manhã gelada de inverno, mas a conversa passa pelas temperaturas altas, que inspiraram um tema e o título do novo álbum - o sétimo a solo - do fundador dos Go-Betweens, que admite já ter saudades dos dias de sol.



Em Inferno a escrita de Forster surge muito apurada, adequando-se a uma rouquidão de experiência, idade e um certo imaginário de bar e esculpindo um universo íntimo, feito de canções adultas, com o cunho pop a que sempre nos habituou.



Foi a Berlim gravar este disco. Porquê?

O anterior, Songs To Play [2015], foi gravado numa montanha, perto de Brisbane. É onde escrevo todas as minhas canções, mas queria levar estas para outro lado. Também queria trabalhar com o produtor Victor Van Vugt... e ele vive em Berlim.



Porque é que queria trabalhar com ele?

Gosto do som que consegue obter em estúdio. Ele é australiano e, quando era muito jovem, fez som para os concertos dos Go-Betweens. Depois tornou-se engenheiro de som e produtor e gravei com ele o meu primeiro álbum a solo, Danger In The Past. Reencontrei-o em 2017, em Berlim, e disse-me que tinha um estúdio. Eu já tinha umas canções gravadas, mas queria voltar a gravar com ele e voltar a Berlim.



O que é que inspirou o título, Inferno?

Há uma canção no álbum chamada Inferno, que se refere ao calor terrível de Brisbane, no verão. Os verões em Brisbane estão a ficar cada vez mais quentes, insuportáveis, e certa noite comecei a escrever no meu diário sobre viver no inferno, dentro de um forno. Daí o título do álbum. Esta palavra - "inferno" [assim mesmo, à portuguesa e à italiana] - simplesmente aconteceu. Usei-a na canção e achei-a ideal como título. É uma palavra muito forte.



Pensei que se referia a Berlim. Não esteve muito calor lá, no verão, quando gravou?

Sim, estiveram uns 30 graus durante duas semanas. Gravei numa espécie de Berlim Tropical, quase como se estivesse em Lisboa ou Maiorca. Até por aí se enquadrava: o título que tinha pensado em Brisbane, também fazia sentido em Berlim.



Sei que está sempre a escrever canções, diariamente. Quando é que percebe que tem um álbum nas mãos?

Primeiro tem a ver com um número, tenho de ter um bom número para um álbum. Tenho de sentir que tenho nove a 11 canções mesmo boas. Quando tenho cerca de 30 a 40 minutos de canções de que gosto muito e fazem parte do mesmo quadro, sinto-me pronto para gravar um álbum.



Quando tem quatro ou cinco escritas, fica motivado para escrever o resto?

Nem por isso. Escrevo imenso, mas só gosto mesmo de duas ou três canções por ano. Esse tem sido o meu ritmo ao longo dos anos, desde a década de 1980.



Na última década, começou a escrever na imprensa. O que o levou a fazê-lo?

Fui convidado. Em 2005, uma grande revista [The Monthly] começou a ser editada na Austrália e o diretor desafiou-me a ser o crítico musical. Isso significou que tinha de escrever 1.500 palavras todos os meses. Isso mudou tudo, porque nos 30 anos anteriores, limitava-me a escrever a canções. De repente tinha algo mais na minha vida e estava feliz, porque tinha outra coisa para fazer, outro lugar onde pôr as minhas ideias, além das canções. Fi-lo oito anos, depois parei, para escrever um livro [Grant & I: Inside and Outside the Go-Betweens].



Foi a escrita musical que lhe abriu o caminho para a escrita literária?

Completamente. Alguns editores queriam publicar livros meus e eu queria muito escrever um livro sobre a minha história nos Go-Betweens. Demorei cinco anos a escrevê-lo. Agora estou a escrever uma nova história, é a primeira vez que estou a escrever sem que alguém me tenha mostrado interesse em publicar.



Será ficção?

Sim, mas não sei se vou editar. Tive ideia para uma história, mas nunca escrevi algo assim. Para já, estou apenas a escrever para o meu próprio divertimento. No fim, se achar bom, vou mostrar a um editor.



Já tinha tentado antes?

Desde o início dos anos 90 que tento, mas nunca consegui. Começo, escrevo durante uns dias e percebo que não é bom. Mas ajudou-me começar a escrever sobre música e ter editores, com isso desenvolvi outras habilidades. O facto de ter escrito sobre música, e o Grant & I, ajudou-me.



As canções de Inferno são mais narrativas que o habitual. Porquê?

Gosto de contar histórias de maneiras diferentes. Há várias formas de falar sobre as nossas ideias e emoções, por vezes posso ser muito autobiográfico, noutras posso contar algo sobre mim, mas de modo completamente diferente. As canções não têm de ser óbvias, gosto de ir mudando a forma de cantar, nos diferentes álbuns.



Inferno

Pop-rock • Tapete Records

€17,50