Morreu o rapper Juice WRLD aos 21 anos

O rapper norte-americano Juice WRLD morreu este domingo, avança o site TMZ.

O artista, nascido Jarad Anthony Higgins, sofreu uma convulsão à chegada ao aeroporto de Midway, em Chicago, de onde era natural. Depois de transportado para um hospital loca, veio a morrer de causas ainda desconhecidas.

Juice WRLD era um protagonistas da nova geração do hip-hop, com dois álbuns de estúdio editados e uma música "Lucid Dreams", que chegou ao nº1 das músicas mais vendidas do género da Billboard. Em Portugal, a mesma música chegou ao nº3 em vendas semanais.