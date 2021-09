Morreu o ator francês Jean-Paul Belmondo. Tinha 88 anos. Ao longo de 50 anos de carreira, participou em 88 filmes, entre eles À bout de souffle, Le Magnifique ou L’Homme de Rio. O primeiro, estreado em 1960 e do realizador Jean-Luc Godard, catapultou-o para a fama. É um dos filmes mais conhecidos da Nouvelle Vague francesa.



Jean-Paul Belmondo era conhecido pelo público francês como Bébel. Além dos filmes da Nouvelle Vague, também protagonizou filmes mais comerciais, tornando-se nas décadas de 70 e 80 a estrela mais bem paga do cinema francês.



Nascido a 9 de abril de 1933, era filho de pai escultor e mãe pintora em Neuilly-sur-Seine, um subúrbio de Paris. Depois de contrair tuberculose, abandonou o desejo de uma carreira desportiva e descobriu a interpretação. Em 1952, começou a fazer teatro amador, mas o cinema tornou-se a sua vida. Entre os seus filmes mais célebres, encontram-se Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965) ou Borsalino (ao lado do "rival" Alain Delon, realizado por Jacques Deray em 1970).