Jonathan Pitre não é um rapaz normal. Conhecido por "menino borboleta", em bebé foi diagnosticado com epidermólise bolhosa (EB), um distúrbio genético do tecido conjuntivo sem cura aparente, resultante de um defeito na fixação da epiderme na derme que causou grande fragilidade na sua pele.

A sua infância foi passada entre cirurgias e tratamentos com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, sabendo já que esta não seria longa. Morreu na quarta-feira passada, dia 4 de Abril, num hospital em Minnesota, nos Estados Unidos da América. Encontrava-se internado depois de uma transfusão de células estaminais para uma terapia experimental.

A notícia da morte do adolescente canadiano foi divulgada através de uma mensagem emocionada no Facebook da sua mãe, Tina Boileau. "A história do Jonny tornou-se pública nos últimos anos, quando ele vos convidou para entrarem na sua vida e acompanharem as lutas diárias com a EB, enquanto ele lutava incansavelmente para aumentar a consciencialização sobre esta terrível doença. Tenho orgulho em dizer que fizeste isso, Jonny", escreveu.





De acordo com a imprensa canadiana, Jonathan Pitre passou a vida a informar as pessoas acerca da sua doença e angariando fundos para a investigação da mesma. Ao todo, reuniu cerca de 180 mil euros para a associação de solidariedade Debra, destinada a ajudar famílias de pessoas que sofrem de epidermólise bolhosa.

Depois de quase seis meses fora dos hospitais, Pitre deu entrada no Hospital Pediátrico da Universidade de Minnesota devido a infecções descontroladas no organismo e acabou por morrer depois de uma transfusão mal sucedida, conta o jornal canadiano Ottawa Citizen.

O jovem de 17 anos era uma figura do Canadá pela luta que travava contra a doença e recebeu inúmeras mensagens de solidariedade após a sua morte. Uma delas foi do presidente canadiano, Justin Trudeau, na rede social Twitter: "Jonathan Pitre foi um herói em todos os sentidos da palavra, um lutador corajoso e determinado que persistiu frente a cada desafio, e que inspirou muita gente", escreveu.





Jonathan Pitre was a hero in every sense of the word - a courageous and determined fighter who persisted in the face of every challenge, and who inspired so many. My deepest condolences to his mother Tina, friends and family today. https://t.co/JqqljEyJYz