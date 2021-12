Joana Pinto: 'Há quem pense que os cristais só interessam a pessoas esotéricas. Não, de todo!'

Quando Anya Taylor-Joy mostrou à revista Vogue o que traz dentro da mala, o que chamou mais a atenção foi a sua coleção de cristais: uma cornalina, uma obsidiana, um quartzo rosa, entre outras. "Adoro segurá-los todos na mão. Não sei por quê. Os meus amigos gozam comigo porque não sabem que tenho um cristal na mão e, de repente, ele aparece. Durmo com eles e quando estou a trabalhar coloco-os na minha cadeira da maquilhagem. Amo-os", explicou a atriz norte-americana, de 25 anos, protagonista da série Gambito de Dama, na Netflix.



A verdade é que os cristais suscitam cada vez mais interesse em pessoas das mais variadas áreas – garante Joana Pinto, cristaloterapeuta, que acaba de publicar o livro O poder da cura dos cristais – 56 cristais para alcançar harmonia, equilíbrio e paz, editado pela Manuscrito. A veterinária, de 38 anos, que é filha de dois médicos e irmã de uma enfermeira, diz que sempre foi fascinada pela beleza dos minerais e desde muito nova quis estudar a sua influência sobre o ser humano.



"Fiz formação de feng shui e de medicina tradicional chinesa, o que me foi levando para um estudo mais aprofundado dos cristais", revela. Joana dedica-se exclusivamente à cristaloterapia, desde 2008. É formadora na área, em 2010 criou a Casa Brahma, no Porto, um espaço de terapias, e em 2016 fundou a Associação Portuguesa de Cristaloterapia, de que é presidente. Há dois anos abriu a Crystal Healing & Crafts Store, uma loja física, no Porto, e online, onde se podem encontrar os mais variados minerais. Joana falou com a SÁBADO sobre o poder da cura dos cristais.