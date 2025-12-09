Sábado – Pense por si

Vida

Melatonina: perigo para o coração?

Raquel Lito
Raquel Lito 09 de dezembro de 2025 às 23:00

Comprimidos e gomas para dormir estão na moda e vendem-se em todo o lado, mas um novo estudo aponta para o eventual perigo de insuficiência cardíaca. Três especialistas analisam o alerta.

Pense duas vezes antes de consumir as gomas ou os comprimidos da moda para dormir, à base de melatonina. O suplemento de venda livre pode não ser tão inofensivo como se julga, se tomado por períodos prolongados. O alerta chega de um estudo que detetou a potencial ligação entre o seu consumo a longo prazo e os problemas de coração. Foi apresentado nas sessões científicas da Associação Americana de Cardiologia, em Nova Orleães (EUA), no início de novembro, e deixou os peritos apreensivos. “Levanta uma preocupação sobre o uso indiscriminado e uma possível associação à insuficiência cardíaca”, diz à SÁBADO o pneumologista e especialista em medicina do sono, Tiago Sá.

