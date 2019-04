Duas pessoas vão poder dormir dentro do icónico triângulo de vidro do Louvre. Tudo porque o famoso museu fez uma parceria com o Airbnb que vai permitir que o museu seja uma casa por uma noite, no âmbito dos 30.º anos do edifício.



"Sabemos que muitas pessoas adorariam a oportunidade de passear sozinhas à noite pelo Louvre e queremos que esta seja uma experiência mágica e inesquecível. Com a parceria com a plataforma Airbnb, esperamos incentivar mais pessoas a descobrir o quão verdadeiramente acessíveis e inspiradoras podem ser as maravilhas da arte", refere Anne-Laure Béatrix, diretora-geral Adjunta do Museu do Louvre, citada pelo The Guardian.



Ao chegarem, os convidados serão recebidos por um historiador de arte para uma tour pelo museu. Poderão visitar as obras e perceber como é o museu por dentro à noite. Depois, chega um aperitivo enquanto descontraem num "grande sofá parisiense", ao som de música francesa num vinil. Ainda haverá um banquete ao lado da estátua de Vénus de Milo e um concerto acústico num dos quartos de Napoleão III.



Por apenas uma noite, já no próximo dia 30 de abril, a plataforma e o Louvre estão a oferecer a um feliz vencedor e ao convidado esta oportunidade. Para se habilitar deve entrar neste link responder à pergunta 'o que faz de si o hóspede perfeito de Mona Lisa?', antes do dia 12 de abril.