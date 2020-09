O uso cada vez mais obrigatório de máscaras está a aumentar a sua presença no lixo deixado pelas ruas. E, por arrasto, o número de animais que ficam presos nelas. Por isso, a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais ( RSPCA) - uma organização britânica -, aproveitou o mês de sensibilização para a recolha do lixo em Inglaterra para apelar a que não se deixe o lixo na rua.



Especialmente numa altura em que mais animais estão a ficar presos em lixo, como as máscaras. Recordando o exemplo de uma gaivota que foi 'apanhada' pelos elásticos de uma máscara. A ave, que ficou com as pernas inchadas, já recuperou, informou a organização.



No entanto, a RSPCA alerta para a necessidade de se cortarem os elásticos das máscaras, antes de se colocarem no lixo. Também defende que se cortem as luvas descartáveis.



Desde que o confinamento começou que esta associação socorreu mais de 900 animais que ficaram presos ou sofreram ferimentos por causa do lixo, que não é colocado corretamente nos contentores.

Os animais estão a ser vítimas do lixo criado durante a pandemia. Muitos estão a ficar presos nos elásticos das máscaras deixadas pelo chão, obrigando à intervenção de brigadas de resgate animal.