No termómetro batem uns gelados 5 graus, temperaturas impróprias para concertos ao ar livre. Mas já se ouvem os gritos por Maria Leal, na festa de São Martinho na freguesia de Conde, em Guimarães. Mal ela chega, no seu Land Rover, já passava das 21h, as crianças correm para a estrela da festa. "Olhá Maria Leal", gritam como se estivessem a anunciar a chegada do Pai Natal, já de telemóvel em riste para a primeira de muitas fotos da noite."Gostamos muito da música dela, do estilo, da roupa", atropelam-se nas palavras Beatriz e Fátima, 12 e 14 anos. Rapidamente outros amigos se juntam à receção, raparigas, rapazes, dos 10 aos 18 anos. Ao lado, apartado do reboliço e com postura impávida e serena, está Filipe, atual companheiro da cantora e presença assídua nos concertos. "É sempre assim", atira. A calma de Filipe contrasta com a exuberância de Maria Leal. "Adoro criancinhas, pareço uma mãe-galinha com os pintainhos atrás." Beija uma, abraça outra, faz pose para as fotos com a ponta do pé inclinada para a frente, atira os cabelos e as extensões onduladas para trás das costas, com gesto de estudante a traçar a capa, e deixa no ar um rasto de perfume que denuncia a léguas a sua passagem. "Agora estou numa de caracóis. Faço-os em casa com o difusor, odeio cabeleireiros", diz. Mas para as pestanas propositadamente alongadas e para as unhas de gel, não dispensa uma ida semanal ao Karpa, o salão de beleza de Paredes que caprichou nas pedrinhas e no vermelhão das unhas.O estilo, que Beatriz e Fátima enaltecem, mudou bastante desde que Maria Leal apareceu em 2016 de cabelo liso, no programa da manhã Você na TV, da TVI, para interpretar o tema Dialetos de Ternura, episódio marcado por um playback estilo dobragem de novela mexicana, olhar catatónico e dança de robô mal programado. "Estava de tal maneira nervosa, tão, tão nervosa, que não sei como é que fiz aquilo. Até eu me ri de mim! Toda a gente me ligou depois do programa, diziam-me: ‘Maria, isto está a ser viral’. Eu não acreditava. Fugi para casa!" O vídeo foi eleito o mais visto pelos portugueses, em 2016, segundo o YouTube. Com mais de 3 milhões de visualizações (o original já foi retirado), este fenómeno tornou-se ainda mais falado com o sketch do programa Donos Disto Tudo, da RTP, com Joaquim Monchique a fazer uma imitação tão ou mais trôpega do que a versão original (quase um milhão e meio de reproduções).O episódio caricato, aliado à participação em reality shows, foi o ingrediente explosivo que catapultou Maria Leal para o estrelato. "Querendo ou não, sou um produto da TVI. Se não fosse isso, talvez hoje não estivesse a cantar."Mas falar de reality shows era coisa que Maria Leal não queria, ela que, de rajada, e logo nos primeiros instantes de conversa no carro, a caminho das festas de Conde, disse ser "uma mulher humilde, do povo". "Vinguei na música sem amigos, sem nada! Esse é o meu maior orgulho, fónix! Deus queira que Deus me permaneça sempre assim." Maria confessa o seu amor à família. E é a eles que agradece cada entrada em palco - aos pais, naturais de Ponte da Barca e das Terras de Bouro, ao irmão que era muito mais calmo do que ela - "eu era muito traquinas" - e à avó que já morreu, a sua maior fonte de inspiração. Uma devoção que esbarra no espírito natalício, época da família por desígnio cristão, mas que a Maria pouco diz: "Não sou muito de Natal. É uma época de muito consumismo."Contudo, é precisamente sobre o Natal que recai o último single de Maria Leal, O Natal da Maria. "O Natal deve ser todos os dias", retifica. Afinal, na hora de embrulhar mais um êxito e de entrar na corrida das visualizações no YouTube, o Natal é o que Deus e o mercado quiserem. E neste caso o mercado deu-lhe logo 14 mil visualizações em apenas 10 horas de estreia do tema.Tanto o último êxito como O Verão é Nosso, de 2018, tiveram a mão de Jaimão, atual produtor de Maria Leal. "O Jaimão é espetacular. Por trás de um artista há sempre um Jaimão. Tudo aquilo que ele me diz, eu sigo à risca." Até na cor dos auscultadores Maria respeita a indicação do seu produtor, "mete os branquinhos que ficam melhor com o teu cabelo."Isso aconteceu ainda no estúdio de Jaimão, em Santa Maria da Feira, horas antes de o músico/entertainer assumir a primeira parte do concerto de Maria Leal nas festas de São Martinho de Conde. A tarefa não se adivinhava fácil. "Estamos aqui pela Maria Leal. Quem é o Jaimão à beira da Maria?", desafia uma fã, entregue aos deveres da barraca dos crepes, mas firme na intenção de largar a massa por uns minutos para ver a sua idolatrada. Ele, Jaime, lá agarrou as duas centenas de espetadores da plateia: crianças à frente, adultos atrás, cenário bem composto para uma noite de frio polar. Desfiou um repertório entre o stand up e a música, sem qualquer "piiii" a disfarçar os palavrões. No final, os pais aplaudiram, os avós também, e até as crianças que seguravam cartazes "Maria Leal és a nossa rainha" e "Maria Leal és fenomenal" queriam tirar a sua selfie com o Jaimão.Em simultâneo, Maria Leal improvisa um backstage no seu Land Rover que, na ausência de camarim, virou cenário de maquilhagem. "Vou-me retocar, senão estou feita." Antes disso, à hora do jantar, já tinha feito as delícias das senhoras da cozinha que, na tenda dos comes e bebes montada junto ao palco, lhe ofereceram duas pizzas com as inscrições em ketchup "Maria Leal" e "Aqui só para ti".Do ketchup, Maria não gosta, mas o gesto valeu muitas fotos, beijinhos e agradecimentos junto aos tachos e às panelas. Voltando ao backstage de recurso, na maquilhagem - "de boa qualidade, só uso produtos da farmácia" - não pode faltar a base, o brilho, a linha ou o iluminador. Já o dress code pode variar, consoante a disposição da artista. Para hoje estava previsto um top preto, tamanho soutien, decorado com pedrinhas vermelhas. "Comprei o top no chinês e as pedras à parte. O top custou €10, eu não te minto! Depois apliquei as pedras", explica mostrando a obra de vários ângulos e rematando com um "até parece da Gucci".Mas como o tempo não está para barrigas ao léu, Maria lá teve de ficar com a sua T-shirt branca, com um Mickey em lantejoulas, cobrindo-a com um casaco curto padronizado com a bandeira do Reino Unido, também em lantejoulas. Maria Leal benze-se, atira uma oração para a avó e sobe as escadas do palco a matar com Dialetos de Ternura. À sua espera, cerca de 200 pessoas.Os primeiros acordes, saídos de uma pen que Filipe entregou ao técnico de som, são suficientes para pôr a primeira fila a cantar os versos da música que tem por refrão "Oh Oh hoje Maria Leal aqui só para ti." Ao longo dos 30 minutos de espetáculo, Maria Leal puxou pela plateia entre as músicas gritando: "Vamos arrebentar com esta porra toda!" Ainda proporcionou um momento de glória a um jovem fã, na sua versão de Se tu te vas.Na ausência de Enrique Iglesias, alguém teria de interpretar o papel de par romântico - e não podia ser Filipe, que estava a filmar tudo da plateia, para as redes sociais. "Quero chamar um homem ao palco." Perante a relutância de muitos, o jovem Bruno foi o herói da noite. "Oh, Bruno, estás a tremer. É de frio ou é por estares à minha beira?", e o miúdo, da inocência dos seus teen, riu-se com pescoço meio enfiado no casaco, postura hirta de entusiasmo e vergonha. Foi só a música começar para Maria Leal se ajoelhar aos pés do seu Don Juan de Conde, para lhe afagar a cara e, num gesto de maior ousadia, se roçar em Bruno.Eis que o final do concerto chegou e com ele ouviu-se o mais recente sucesso de Maria Leal: "Quero chamar as minhas criancinhas ao palco para cantarmos a música de Natal." Elas responderam prontamente ao pedido fazendo daquele momento uma espécie de We are the world - live aid 1985, versão pós-millennials, palco Conde 2019. "Vos amo de paixão, obrigado!", agradeceu, mas por essa altura já os ponteiros do relógio passavam da meia-noite, o que levou a muitas desistências dos espetadores. Alguns foram para casa, outros enfiaram-se na tenda dos comes e bebes para mais uma taça de verde tinto e uma saca de castanhas.Valeu a Maria Leal as "criancinhas" que só arredaram pé do palco depois de terem autógrafos e selfies. Nesse momento, já resguardada junto ao carro, Maria Leal saca de um cigarro de mentol para descomprimir daquela atuação enregelada. "É o meu único vício, fumo um maço por dia. A verdade é para se dizer!" Já de bebidas alcoólicas não é muito amiga. "Só shots, porque vai de enfiada. Ao terceiro já estou para lá de Bagdade."Mesmo que a verdade seja para se dizer - e foram inúmeras as vezes que Maria atirou para conversa com a SÁBADO um "eu não te minto" - pediu que não a fotografássemos de cigarro na mão. "Não quero passar esse exemplo às minhas criancinhas." Pedido respeitado, embora baste apanhar os primeiros segundos do videoclip d’ O Natal da Maria no YouTube para ver a mesma Maria paternalista a tirar sucessivas passas de um cigarro, e já lá vão mais de 310 mil visualizações. Contrassenso? Talvez seja essa a palavra certa para definir o fenómeno.