Mansão de Al Capone salva

Sete quartos com casa de banho, uma piscina, uma casa de hóspedes, praia privada e um jardim com frente para o oceano Atlântico, em Palm Island, Miami, EUA. Era aqui que o mafioso Al Capone passava os verões com a mulher, Mae, e o filho, Albert.



O filho de imigrantes italianos comprou a mansão na Florida em 1928, com apenas 29 anos, quando já era líder do maior grupo de crime organizado de Chicago. E foi aqui que, com 47 anos, depois de ter cumprido vários anos na cadeia de Alcatraz, o gangster morreu já demente, vítima de um enfarte.



Nada disto era importante para os investidores que compraram a propriedade em agosto. A casa, vendida pelo filho de Al Capone em 1952, foi completamente renovada em 2015 e estava no mercado desde 2018.