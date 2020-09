Há pessoas que não reconhecem caras

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Tinha um almoço combinado com uma figura de topo da política portuguesa, no célebre restaurante Pabe, em Lisboa. Chegou já um pouco atrasado e, ao vislumbrar alguém parecido sentado ao balcão, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Só se aperceberia que estava com a pessoa errada quando ouviu uma voz familiar perguntar pela mesa ao empregado. "Claramente, só me sentei ao lado daquele homem porque achei que era o outro. Só passados uns momentos percebi que me enganei, não pela cara dele, mas pelo que me estava a dizer. A conversa não estava a fluir normalmente", conta João Taborda da Gama àNão é feitio, é mesmo defeito. Na verdade, o advogado, de 43 anos, sofre de uma condição chamada prosopagnosia, que consiste na dificuldade em reconhecer rostos.