Maísa, a neta pintora de Champalimaud

Estava no 11º ano quando um professor pediu aos alunos que pintassem um quadro a óleo, inspirado numa obra famosa, escolhida aleatoriamente para cada um dos estudantes. A ela calhou-lhe Monet, um dos grandes impressionistas de quem a avó, Maria Cristina de Mello, tantas vezes lhe falara.



A recriação dos Nenúfares "é uma porcaria" que não quer mostrar publicamente, brinca, mas nunca se desfez dela. Porque de certa forma salvou-a, admite. "Aquilo fez-me tanto sentido que pensei: ‘Não quero fazer mais nada na vida senão isto.’" De repente, ir às aulas já não era só o sacrifício de ouvir coisas que não lhe interessavam, sentada sozinha para não se distrair e com a mãe a inventar desculpas para as suas muitas faltas. Havia mais.

Havia um caminho que tinha começado a construir ainda em miúda, quando a vida se dividia entre o Brasil da mãe e o Portugal do pai, José, filho do industrial António Champalimaud. Maísa cresceu numa espécie de "sonho", sem se encaixar totalmente num mundo em que parecia sempre sentir demais, fantasiar demais. "E porque é que é errado sentir demasiado? Ou sentir tanto?", pergunta hoje, enquanto descreve os boiões de tinta que a mãe lhe oferecia e que ia guardando num caixote.



"Tinha muito isto que, lá está, vinha de família. Uma pessoa guarda as coisas que são mesmo preciosas. Ia colecionando e pensava: um dia vou ter todas as cores. Tem de se armazenar, cresci com isso", conta à SÁBADO na sala onde até há dias esteve a sua última exposição, Foi um Rio que Passou em Minha Vida.