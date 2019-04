Quem foi o português mais poderoso de todos os tempos? E o maior líder militar português da história, que é também o homem mais rico depois do rei? Todos eles estão ligados a Lisboa. No seu novo livro, o jornalista inglês Barry Hatton, trata Lisboa como uma personagem. Rainha do Mar, da editora Clube do Autor, explora as aventuras e desafios da cidade com mais de dois mil anos.



Porque decidiu escrever este livro?

É uma boa pergunta. Embora haja muitos livros sobre Lisboa em português, em inglês os livros mais procurados são os famosos guias turísticos e neste sentido admito que escrever este livro possa parecer uma aposta condenada a fracassar. (Convém lembrar que este livro foi escrito, inicialmente, para o público estrangeiro - saiu no Reino Unido no Verão passado, e nos EUA em dezembro).

Porém, penso que Rainha do Mar apresenta uma vantagem sobre os outros livros em inglês: o facto do viver e trabalhar na cidade há 33 anos, estar inserido na sociedade portuguesa (não tenho vida de "expat"), e ainda pelo facto de, enquanto jornalista, o meu dia-a-dia passar muito por pesquisar factos e acontecimentos da cidade, entre outras coisas. Creio que isso constitui uma vantagem face aos outros.

Além disso, penso que os portugueses são muito curiosos sobre o que os estrangeiros pensam sobre eles, o olhar de um estrangeiro sobre Portugal é quase sempre fascinante aos seus olhos, e neste caso o livro tem o valor acrescentado de relatar/analisar a história do país, não apenas da sua capital, de um ângulo diferente.



Como é Lisboa como personagem de um livro?

Relaxada, tolerante, hospitaleira, às vezes perversa e muitas vezes escondida, mas acolhedora, simpática e divertida quando encontrada.





O terramoto de 1755, sem dúvida. Por causa dele, Lisboa não tem muitos monumentos. A catástrofe roubou-lhe tanta coisa: não apenas edifícios (tal como o Teatro Real da Ópera, acabada 215 dias antes do terramoto, o Palácio da Ribeira, o Hospital Real Todos os Santos, por exemplo) mas também o que estava dentro deles (documentos dos Descobrimentos, obras de arte, livros raros, etc. perderam-se no incêndio de 6 dias). A única coisa que podemos fazer agora é descrever o que foi perdido.A tomada de Lisboa em 1147 - conseguido quando tudo parecia perdido. Montar a empresa dos descobrimentos e a administração do Ultramar. A aceitação de 10 por cento da população da cidade no século XVI ter vindo do continente africano. A resposta das autoridades ao terramoto de 1755, digna de tempos mais modernos. Conseguir que a Expo 98 tenha sido um sucesso constante.Não achei nada especialmente difícil. O maior desafio foi, talvez, o de manter a narrativa interessante, relevadora e descomplexada.A Severa deve ter sido uma personagem fascinante - e temível. Imagino que como amiga deveria ser fantástica, mas como inimiga, cuidado! Como disse o poeta Bulhão Pato, não era uma mulher vulgar.Excesso de carros; excesso de turistas; falta de comboios no Metro; descuido dos comboios suburbanos; taxistas pouco profissionais.São tantos os pratos bons! Gosto de tudo menos lulas. Os meus lugares preferidos são sempre as tascas. Lisboa também tem restaurantes asiáticos muito bons.Não, tal como a escravatura e a Inquisição não podiam. Um livro de História tem de ser franco e honesto, mesmo quando o assunto é desagradável.

Como vê esta enchente de turistas e o facto de Lisboa estar tão na moda?

Mais cedo ou mais tarde os turistas iam descobrir Lisboa, durante tantos anos ignorada. Agora é caso de "overtourism", tal como Barcelona ou Praga ou Dubrovnik. Os lisboetas têm de compreender que têm aqui uma joia (obviamente, quem vive e trabalha na cidade todos os dias nem sempre reconhece o seu valor). É preciso tomar medidas para prevenir que fique tudo estragado. Aliás, a Organização Mundial do Turismo publicou, em Março, um estudo sobre o assunto e as medidas a tomar. Lisboa era uma das cidades focadas.



Que locais elegeria como os melhores para visitar?

Depende. Se for para um estrangeiro, Mouraria: vive da mistura de povos há séculos e é um bairro enriquecido por isso (o segredo de Lisboa está na mistura). Se for para um português, visitar os restos mortais do Marquês do Pombal (se os conseguir encontrar).