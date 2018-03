Tirar uma licenciatura faz diferença nos rendimentos obtidos. Em média, uma pessoa que tenha um curso superior ganha €17.557 por ano. Quem terminou o 12.º ano, recebe cerca de €11.398 anuais. Com o 9.º ano, o valor anual ronda os €8.596.

Os novos dados da Pordata, base estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revelam ainda que a formação superior também ajuda a encontrar trabalho. Segundo os números apresentados pelo Jornal de Notícias, a taxa de desemprego dos licenciados é menor do que a das pessoas que estudaram 12 anos ou menos.

Considerando os números do desemprego, 9,9% das pessoas sem trabalho têm o ensino secundário. O mesmo acontece com 9,5% das que completaram o 3.º ciclo, e com 6,5% dos licenciados.

Tendo em conta o fosso salarial entre licenciados e pessoas que completaram o nono ano de escolaridade, Portugal, Croácia e Polónia têm o quinto maior. Só a Bulgária, Roménia, Letónia e Lituânia superam Portugal.

Em Portugal, só um quarto da população em idade activa tem um curso superior. Mas um terço das pessoas com idades entre os 25 e os 34 anos completou a licenciatura.