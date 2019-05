De resto, Maria - que já apresentou em países como Áustria, Alemanha, Holanda ou Canadá - é o seu álbum mais pessoal de sempre - além de assinar a produção, assume a autoria de vários temas, incluindo o contagiante single Estrela, na qual surpreende a tocar guitarra elétrica.







Por isso, o tom dos concertos será intimista, espelhando as lições que Carminho, hoje com 34 anos, aprendeu com o fado, a que as suas próprias raízes estão intimamente ligadas - uma vez que é filha da fadista Teresa Siqueira -, e que se traduzem num imenso respeito pela verdade das palavras e da linguagem tradicional, mas com um olhar livre e contemporâneo, de certo modo distante do que tinha há duas décadas, quando começou a cantar nas casas de fado lisboetas.



É, portanto, de memória - e das memórias da artista, desde a infância até se tornar uma referência fadista de nível internacional - que se constroem estes concertos, com bilhetes entre €18 e €50.



Carminho

Coliseu do Porto 6.ª, 24/5, 21h30

€20 a €40

Coliseu de Lisboa Sáb., 25/5, 21h30

€18 a €50

Não foi por acaso que intitulou o seu novo concerto, que apresenta a 24 de maio no Coliseu do Porto e no dia seguinte no de Lisboa, de Maria - O Nome da Memória. Há razões por detrás da escolha: é que Maria, o nome que batiza o seu mais recente disco (o primeiro de originais desde Canto, de 2014, e o sucessor do álbum de 2016 em que recriava canções do brasileiro Tom Jobim), não é apenas o seu primeiro nome próprio - chama-se Maria do Carmo -, mas também "um símbolo da alma portuguesa".Será essa alma que procurará revelar nestes espetáculos anunciados como "uma experiência sensorial, muito para lá da música", com um extremo cuidado na imagem e no desenho de luz, conforme mostrou a 7 de maio na Galeria Cristina Guerra, em Lisboa, onde revelou - numa exposição/ instalação - retratos de artistas plásticos seus amigos, como Vhils ou Julião Sarmento, em que ela é protagonista, mas numa "interpretação da personagem" que dá título ao disco.